Nicole Moreno se emocionó con gesto de su hijo tras ser homenajeada en el Congreso: “Me dijo: ‘Estoy orgulloso de ti’. Nunca me lo había dicho”

Nicole Moreno vivió el pasado martes en el Congreso Nacional uno de los momentos más emotivos de su carrera deportiva luego de ser homenajeada por los diputados debido a sus triunfos en la liga mundial de fitness.

Cuatro medallas en su última competencia, en Medellín, que la coronaron como la mejor exponente mundial del culturismo en la categoría bikini fitness, y le abrieron las puertas para un merecido homenaje de parte del legislativo chileno.

La emoción de Nicole Moreno

“Me siento tan honrada, tan feliz de ser reconocida con un medallón de cobre que me otorgaron”, indicó en lun.com la mediática figura, quien en los últimos años, ya alejada de los habituales focos televisivos, ha encontrado en el deporte la plataforma para consolidar su positiva imagen con sus miles de seguidores.

Admiración de sus compatriotas por sus logros en el culturismo que no sólo la emocionaron al recibir el homenaje del Congreso Nacional, sino que le dieron el mayor premio que cualquier progenitor espera de su familia.

“Me escribió mi hijo, que ya tiene 22 años, y me dijo: ‘Estoy orgulloso de ti’. Nunca me lo había dicho y me emocioné tanto”, reveló Moreno, orgullosa por el gesto de su hijo y el constante apoyo de sus padres a sus proyectos deportivos.

“Esta tarde (miércoles) me dijo que fuera a buscar algo a la puerta porque había llegado un encargo y él no podía recibirlo. Fui y era un perfume que él me regaló. Me dijo: ‘Esto es por tus logros de ayer’. Las mamás y los papás sabemos que no hay nada más valioso que eso”, aseveró.

Nicole Moreno llevó sus medallas a la ceremonia de homenaje que recibió en el Congreso Nacional. Fuente: Instagram @jorge_guzman_z.

“Hubiese querido que me acompañaran mis padres para que vieran este momento”, agregó la culturista chilena. “Especialmente mi papá, que me incentivó siempre a practicar deportes como básquetbol y vóleibol, pero debieron quedarse en Santiago porque mi mamá debía ir al médico”, explicó Nicole, quien también tuvo palabras de agradecimiento para la diputada Marisela Santibáñez, gestora de su homenaje en el Parlamento.

“La diputada me anunció que iniciaría los trámites para que me entregaran este reconocimiento por mi labor deportiva”, contó. “Fui recibida por el presidente de la cámara, José Miguel Castro, que fue muy amoroso conmigo, muy gente, me hizo pasar a su oficina y me sentí como una campeona”, puntualizó.

“Nunca había ido al Congreso. Es muy lindo, con una infraestructura hermosa y una energía hermosa”, finalizó.