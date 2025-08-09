“Seguiré trabajando firme para hacer historia en Chile”: Valentina Toro reflexionó tras su triunfo en competencia internacional

Este viernes 8 de agosto, la karateca nacional Valentina Toro hizo historia tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025 en China. Este triunfo viene después de su última victoria obtenida en la Premier League de Rabat, en Marruecos, donde se llevó la presea de oro.

Toro publicó postales de su triunfo y junto a su medalla, las cuales estaban acompañadas de un texto celebrando su hito. “Una competencia que no olvidaré y que disfruté mucho, todo resultaba cuesta arriba estas últimas semanas, pero pudimos sacarla adelante”, partió.

La deportista agradeció a todas las personas que estuvieron con ella en el camino a este triunfo. “Soy yo la que subo al podio y recibe la medalla pero de verdad no se imaginan toda la gente que está detrás de todo este trabajo”, comentó.

“Mi entrenador Ahmed, que siempre está empujándome para que yo sea cada día mi mejor versión profesional y personal. Sé que no estamos conformes con este resultado, prometo seguir dándolo todo para que tomemos todo lo que merecemos pronto”, continuó.

“Noto su cariño y presencia”

En esa misma línea, Valentina siguió con sus reconocimientos: “Jessy, Alexis, Tete, compañeras y compañeros de equipo, Mautiro, que estuvieron en todo este proceso, que me seguían empujando a pesar de salir llorando de varios entrenamientos porque el cuerpo y cabeza no me daban más, pero siempre, siempre, podía más, gracias por hacérmelo ver y creer en mí. Mi familia, mis papis, mis suegros, wawin…"

“Nos ha tocado semanas muy difíciles, gracias por ayudarme a mantenerme enfocada a pesar de todas las circunstancias. Mis sponsors, mi equipo red imagen, que son un apoyo fundamental para que mi carrera del alto rendimiento pueda seguir creciendo”.

“A todo el equipo del Coch (Comité Olímpico de Chile) que estuvo conmigo en este día, equipo médico, Fran, Diegos, don Jaime, Mauricio, Nico que estuvo gritando a todo pulmón mientras yo peleaba. A mis amigos y mi entrenador César que siempre están pendientes de mis resultados y mi proceso”.

Ella cerró su mensaje dándole su agradecimiento a las personas que la han demostrado su cariño durante su carrera, “Y por último a todos ustedes, noto su cariño y presencia a miles de kilómetros. Gracias por madrugar conmigo, acompañarme en el proceso, aunque varios de ustedes ni entiendan mi deporte pero ahí están, los quiero mucho y gracias. Seguiré trabajando firme para seguir haciendo historia para Chile y el karate chileno”, finalizó Valentina Toro.