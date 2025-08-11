“Se acerca el señor Arturo Vidal...”: revelan lapidario informe de árbitro Felipe González donde confirma los insultos recibidos por el volante de Colo Colo

Felipe González consignó finalmente en su informe del partido Everton-Colo Colo los insultos que recibió de Arturo Vidal.

Arturo Vidal arriesga un duro castigo de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de revelarse este lunes el informe del árbitro Felipe González, quien detalló los insultos y recriminaciones que recibió de parte del mediocampista de Colo Colo por haber cobrado un cuestionado penal en favor de Everton en los descuentos del empate 1-1.

Las imágenes reveladas este domingo en varios programas deportivos y noticiarios ya habían delatado a Vidal, quien pese a no estar en la citación de los futbolistas albos que disputaron el encuentro frente a los ruleteros en el estadio Sausalito, minutos antes de finalizar el partido bajó hasta la zona de camarines para desatar su molestia ante González.

El informe contra Arturo Vidal

Fue precisamente el juez principal del encuentro quien recibió los mayores reclamos de parte del mediocampista popular, quien no dudó en culpar a González y su cuerpo arbitral por el cobro.

“No es penal, cómo nos van a cag*** así (…) nos han cag*** todo el año y nos siguen cag***. ¿Cómo va a ser penal, maestro? Nos han cag*** todo el año, siempre es la misma hue***”, fueron parte de las quejas de Vidal al árbitro, que este lunes quedaron plasmadas en el lapidario informe que envió a los integrantes del tribunal disciplinario de la ANFP.

“En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el señor Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada, recriminándome por el penal sancionado”, inició González, quien posteriormente aseveró en su reporte de incidencias del partido que el jugador albo utilizó “términos” subidos de tono en su contra.

“(…) utilizando términos que se detallan a continuación: ‘¿Cómo va a ser penal? Para eso está el VAR. ¿O no? Son care’ palo, liberen el VAR. Nos han cag*** todo el año y siguen cag***. Siempre es la misma hue***. Usen el VAR, para eso tienen la hue***”, finalizó.

Resultados 19° fecha

Cobresal 1-2 Coquimbo Unido; Everton 1-1 Colo Colo; Deportes La Serena 3-3 O’Higgins; Universidad de Chile 4-1 Unión Española; Huachipato 1-0 Unión La Calera (12:30 horas); Palestino 2-0 Deportes Iquique.

Hoy: Deportes Limache-Audax Italiano (19:00 horas).

Tabla de posiciones

1° Coquimbo Unido, 44 puntos (+20); 2° Universidad de Chile, 38 puntos (+25); 3° Palestino, 35 puntos (+11); 4° Audax Italiano, 34 puntos (+9); 5° O’Higgins, 31 puntos (0); 6° Cobresal, 29 puntos (+3); 7° Colo Colo, 27 puntos (+8); 8° Universidad Católica, 27 puntos (+5); 9° Huachipato, 25 puntos (-4); 10° Ñublense, 23 puntos (-6); 11° Unión La Calera, 22 puntos (-4); 12° Everton, 19 puntos (-8); 13° Deportes La Serena, 18 puntos (-12); 14° Deportes Limache, 14 puntos (-8); 15° Unión Española, 13 puntos (-18); 16° Deportes Iquique, 10 puntos (-21).

El informe arbitral consignó los insultos de Arturo Vidal a Felipe González. Fuente: Captura de pantalla TNT Sports.

Programación 20° fecha

Viernes 15/08: Unión Española-Deportes Iquique (15:00 horas); Unión La Calera-Deportes La Serena (20:00 horas).

Sábado 16/08: Ñublense-Palestino (12:00 horas); Colo Colo-Universidad Católica (15:00 horas); O’Higgins-Cobresal (18:30 horas).

Domingo 17/08: Universidad de Chile-Audax Italiano (12:30 horas); Huachipato-Deportes Limache (15:00 horas); Coquimbo Unido-Everton (17:30 horas).