Delegación chilena en Panamericanos Junior de Asunción sigue empinada entre las mejores gracias a dos nuevas medallas de oro en ciclismo

La cuarteta chilena de ciclismo de persecución consiguió el décimo oro de la delegación nacional que compite en los Panamericanos Junior de Asunción 2025.

La delegación chilena que compite por estos días en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 sumó este martes dos nuevas medallas de oro a su destacada presentación en el torneo deportivo, luego que las cuartetas de hombres y mujeres se impusieran en el ciclismo de persecución por equipos.

La aplastante actuación de los cuadros conformados por las pedaleras Javiera Garrido, Marlen y Martina Rojas, y Maite Ibarra; y los ciclistas Josafat Cárdenas, Martín Mancilla, Raimundo Carvajal y Diego Rojas, dieron muestra en la pista asunceña del poderío nacional, que ya a primera hora había festejado las preseas doradas conseguidas por las remeras Emilia Liewald y Camila Cofré, en la categoría de dos sin timonel; y el equipo del ocho con timonel femenino (Amanda Araneda, Camila Cofré, Antonia Liewald, Emilia Liewald, Antonia Pichott, Emily Serandour, Felipa Rosas, Emilia Rosas y Josefa Ceballos).

Terceros en el medallero de los Juegos Panamericanos

Estos galardones dorados se unieron a otras medallas para el Team Chie juvenil, que esta jornada sumó importantes logros en competencias de judo y natación, donde destacaron la presea de bronce del nadador Mariano Lazzerini en los 200 metros pecho, una de plata por parte de la judoca Kharla Casas en la categoría de 78+ kilos, y otra de bronce para Marko Figueroa en los -100 kilos en judo.

Gracias a estos resultados, el Team Chile se mantuvo entre los mejores representativos del medallero general, donde se ubica tercero por debajo de las potencias atléticas de Brasil (primeros con 33 oro, 12 plata y 20 bronce) y Estados Unidos (11-18-11), y por encima de Colombia (4°) y México (5°).

Medallero

1° Brasil, 65 medallas totales

2° EE.UU., 40 medallas totales

3° Chile, 24 medallas totales

4° Colombia, 28 medallas totales

5° México, 29 medallas totales

6° Argentina, 26 medallas totales

7° Guatemala, 5 medallas totales

8° Paraguay, 6 medallas totales

9° Ecuador, 5 medallas totales

10° Puerto Rico, 3 medallas totales