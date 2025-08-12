Remo chileno suma nueva presea dorada en Panamericanos Junior 2025: Emilia Liewald y Camila Cofré ganan la competencia de dos sin timonel

El remo chileno ratificó hoy su gran actuación en los actuales Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, al sumar esta mañana la octava medalla de oro para la delegación nacional luego de la victoria de la dupla Emilia Liewald y Camila Cofré en la categoría de dos sin timonel.

Consagrada como la disciplina más exitosa del Team Chile, el remo nuevamente otorgó preseas en estos juegos juveniles: de oro, para el caso del binomio Liewald-Cofré; y de plata, para la dupla conformada por Antonia Liewald y Felipa Rosas en la competencia del doble par femenino.

Nuevo triunfo de Chile en Juegos Panamericanos

La victoria de Emilia y Camila llegó gracias a una sólida presentación, considerando que desde la mitad del recorrido ya habían alcanzado el liderato, posición que sostuvieron sin mayores problemas merced a un impecable trabajo en la embarcación.

La sólida presentación de los atletas nacionales ha sido destacada en estos juegos, donde el representativo criollo se ha convertido en una de las delegaciones más exitosas gracias a sus ocho medallas de oro, cinco de plata y cinco de bronce, que la posicionan en el segundo lugar del medallero panamericano, tras la delegación brasileña (23 preseas de oro, 9 de plata y 10 de bronce); y encima de Estados Unidos, que a la fecha acumula cinco oro, 13 platas y cuatro bronces.

Emilia Liewald y Camila Cofré. Fuente: Gentileza Team Chile. (Oscar Munoz Badilla)

Esto, luego de alcanzar entre hoy y este lunes una destacada presentación en la natación, con el bronce de Edhy Vargas en los 200 metros espalda, y la presea de plata de Eduardo Cisternas en los 200 metros libres; en el judo, con el bronce de Tomás Hernández en la categoría de -73 kilos; en BMX Freestyle, con el bronce de Catalina Henríquez; y en la esgrima, con la séptima presea de oro para el Team Chile, conseguida por Rafaela Santibáñez en florete.