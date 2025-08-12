Exintegrante del tribunal disciplinario de la ANFP advierte que insultos de Arturo Vidal a Felipe González podrían costarle al menos “cinco partidos de suspensión”

Un complejo escenario podría enfrentar en los próximos días el mediocampista de Colo Colo, Arturo Vidal, quien luego de ser denunciado en el informe arbitral de Felipe González por insultar al juez al finalizar el empate de los albos con Everton (1-1), podría ser citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP para sancionarlo con un mínimo de cinco fechas por haber vulnerado la ética deportiva y Fair Play de la competencia nacional.

PUBLICIDAD

Los reclamos e insultos del mediocampista popular a González son, a juicio del expresidente del tribunal disciplinario, Ángel Botto, suficientes para aplicarle el “artículo 60, número uno, del Código de Procedimiento y Penalidades”, que sanciona a aquellos deportistas que estando fuera de la planilla de inscritos para los partidos oficiales del torneo local están dentro de la “zona de exclusión o de camarines”, y encima, en aquel sector “insultan al árbitro estando inhabilitado para estar en esa zona”.

¿Qué castigo recibirá Arturo Vidal?

Y es que más allá que los reclamos del futbolista hayan sido provocados por un cuestionado penal sancionado por González a Sebastián Vegas en los descuentos del encuentro disputado este domingo en Viña del Mar -y que significó el empate final de Everton-, lo concreto es que el defensor albo habría cometido una infracción a los estatutos y reglamentos de las bases para el Campeonato Nacional.

Una infracción considerada en el artículo 60 del Código de Procedimiento y Penalidades, que el propio Botto explicó este martes en diálogo con lun.com.

Arturo Vidal. Fuente: Captura de pantalla TNT Sports.

“El artículo que aplica específicamente para la conducta de Vidal es el 60, número uno, del Código de Procedimiento y Penalidades, toda vez que la acción que comete atenta contra la ética deportiva”, inicia el abogado y expresidente del tribunal.

“Primero, porque vulnera una norma de las bases que impide que un jugador que no se encuentra inscrito en la planilla esté en la zona de exclusión o de camarines. Y segundo, porque insulta al árbitro estando inhabilitado para estar en esa zona”, agrega el abogado, quien no duda en aseverar que la conducta del bicampeón de América con González podría significarle en la sesión del próximo martes en el tribunal disciplinario una sanción de varios partidos.

El artículo que aplica específicamente para la conducta de Vidal es el 60, número uno, del Código de Procedimiento y Penalidades — Ángel Botto

“Si uso el artículo 60, le aplico al menos cinco partidos, a título personal. Pero el Tribunal puede ir de uno a 50 si quiere, y si aplica la disposición correspondiente”, finaliza.

PUBLICIDAD

Resultados 19° fecha

Deportes Limache 4-0 Audax Italiano; Cobresal 1-2 Coquimbo Unido; Everton 1-1 Colo Colo; Deportes La Serena 3-3 O’Higgins; Universidad de Chile 4-1 Unión Española; Huachipato 1-0 Unión La Calera (12:30 horas); Palestino 2-0 Deportes Iquique.

Tabla de posiciones

1° Coquimbo Unido, 44 puntos (+20); 2° Universidad de Chile, 38 puntos (+25); 3° Palestino, 35 puntos (+11); 4° Audax Italiano, 34 puntos (+5); 5° O’Higgins, 31 puntos (0); 6° Cobresal, 29 puntos (+3); 7° Colo Colo, 27 puntos (+8); 8° Universidad Católica, 27 puntos (+5); 9° Huachipato, 25 puntos (-4); 10° Ñublense, 23 puntos (-6); 11° Unión La Calera, 22 puntos (-4); 12° Everton, 19 puntos (-8); 13° Deportes La Serena, 18 puntos (-12); 14° Deportes Limache, 17 puntos (-4); 15° Unión Española, 13 puntos (-18); 16° Deportes Iquique, 10 puntos (-21).

Programación 20° fecha

Viernes 15/08: Unión Española-Deportes Iquique (15:00 horas); Unión La Calera-Deportes La Serena (20:00 horas).

Sábado 16/08: Ñublense-Palestino (12:00 horas); Colo Colo-Universidad Católica (15:00 horas); O’Higgins-Cobresal (18:30 horas).

Domingo 17/08: Universidad de Chile-Audax Italiano (12:30 horas); Huachipato-Deportes Limache (15:00 horas); Coquimbo Unido-Everton (17:30 horas).