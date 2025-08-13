Claudio Palma reveló cuánto ganaba por partido en CDF y recordó el salto que marcó su carrera

En una distendida conversación en el programa Seré Wn?, conducido por Julio César Rodríguez y Chelipe Cárdenas en YouTube, el reconocido relator deportivo Claudio Palma compartió anécdotas de su trayectoria y detalles inéditos de su carrera, incluida una revelación que dejó impactados a los panelistas.

El ex rostro de TNT Sports, que recientemente anunció su salida del canal, explicó que su decisión se debió principalmente a la falta de motivación que sentía al relatar partidos del torneo chileno.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando relató el punto de inflexión que lo catapultó como voz principal del fútbol nacional. Según recordó, todo comenzó tras el histórico triunfo de la Roja sobre Colombia por 4-2 en Medellín, que selló la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010.

“Yo creo que el último de CDF en las clasificatorias. Yo ahí me juramenté. Primero dije: ‘tengo 45 años y no voy a ir a un mundial’. Y nos llega la noticia a CDF que hacíamos las clasificatorias pero nos dice que no vamos a ir a los estadios, porque Canal 13 era el dueño de los derechos. Yo dije ‘voy a prepararme bien, para hacer una linda pega en estas clasificatorias’”, relató.

Ese partido, confesó, estuvo cargado de emociones personales. “Viene el ‘Padre querido’. Yo lo cuento siempre porque soy muy creyente y fue muy contradictorio esa noche porque digo ‘Sudáfrica, espéranos, que allá vamos’. Termina la hu..., quedó la ca... en mi teléfono, pensaban que estaba en Colombia. Me corrieron unas lágrimas y dije ‘no voy a ir al Mundial’. No iba al Mundial, porque lo tenía TVN. En esas clasificatorias le robamos muchos puntos a Canal 13”, dijo entre risas.

La historia, sin embargo, dio un giro inesperado cuando recibió un llamado desde Argentina. “Ahí recibo un llamado de Leonardo de Pinto. Me dicen ‘juntémonos’. Y me dice ‘escuché tu trabajo y te quiero llevar al Mundial de Sudáfrica’”, recordó.