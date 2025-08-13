Delegación nacional de remo obtiene dos nuevas medallas de oro en Panamericanos Junior y permite al Team Chile superar campaña de Cali 2021

El equipo chileno de ocho mixto en remo ganó una nueva medalla de oro para la delegación nacional en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Una histórica jornada protagonizó este miércoles el remo chileno en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, que luego de los triunfos de sus equipos del ocho mixto con timonel y del cuatro pares de remos cortos femenino, obtuvo una docena de medallas, ocho de ellas de oro, en las 13 finales donde compitió.

Un impecable registro que esta mañana le otorgó al representativo náutico nacional un bronce para el cuádruple masculino y un cuarto puesto para la competencia de single (Vicente de Jong).

La histórica presentación del remo chileno

Nombres como los de Amanda Araneda, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Felipa Rosas, en el cuádruple femenino; y de Antonia y Emilia Liewald, Emily Serandour, Camila Cofré, Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Bastián López, Benjamín Menjiba y Josefa Ceballos, en el ocho mixto, fueron los protagonistas de una jornada histórica para el Team Chile, que gracias a estas preseas doradas superó su registro en los Juegos de la categoría en Cali 2021, cuando la delegación nacional finalizó octava en el medallero general, con 12 oros (58 medallas en total).

La victoria del ocho mixto se dio luego de superar en el circuito de la bahía de Asunción a los equipos de Brasil (segundo) y Paraguay (tercero), con un crono de seis minutos, tres segundos y 21 centésimas.

El triunfo del cuádruple femenino, en tanto, se dio luego de completar el recorrido en seis minutos, 46 segundos y 54 centésimas, superando en la definición a los equipos femeninos de Brasil (6:49.29) y Paraguay (6:50.83).

El equipo chileno de remo ganó un total de ocho medallas de oro en su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Fuente: Gentileza Team Chile (por Óscar Muñoz Badilla). (Oscar Munoz Badilla)

Esta actuación supera con creces lo realizado hace cuatro años en la ciudad colombiana, considerando que el representativo chileno en este evento se ubica segundo en el medallero general, con un total de 27 medallas, 13 de ellas doradas; siendo superados solamente por la delegación brasileña, con 75 preseas en total, de ellas, 37 de oro.

Una jornada que no sólo consolidó a Chile como uno de los equipos más competitivos de estos juegos juveniles, sino que lo puso por encima de poderosos representativos como el de Estados Unidos, que de momento ha ganado una docena de medallas doradas (47 en total); y de otras amplias delegaciones como las de Colombia (cuarta), México (quinta), Argentina (sexto) y Canadá (duodécima).