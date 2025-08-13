Pablo Galdames cambia de camiseta en duelo copero: “Mi hijo está en Independiente y voy a apoyarlo aunque jugué muchos años y fui campeón con la U”

Universidad de Chile enfrentará esta noche, desde las 20:30 horas, a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de Copa Sudamericana, duelo que se disputará en el Estadio Nacional y en el que un exfutbolista de los azules, Pablo Galdames, estará alentando desde la vereda contraria considerando que su hijo forma parte del actual plantel transandino.

Formado en la cantera de Unión Española, pero identificado con la camiseta de la U por su paso de cinco temporadas en el elenco laico (1996-2000), Galdames reconoció que en este duelo de ida de la llave copera apoyará al mediocampista del elenco argentino.

El pronóstico de Pablo Galdames

“Hoy, mi hijo Pablo está jugando en Independiente y estoy apoyándolo por supuesto, a pesar de que jugué muchos años y salí campeón con la U”, sinceró el retirado futbolista, quien en diálogo con el programa “Los tenores”, en radio ADN, advirtió que “el partido de hoy va a ser muy especial y siento que va a ser un partido abierto, donde los dos equipos van a proponer”.

“Independiente no traiciona su sistema de juego con cuatro defensores, tres volantes y tres atacantes, entonces eso indica a lo menos que va a ser un partido en el cual no van a salir a defenderse”, agregó Galdames, convencido que el de esta noche no será el encuentro que defina la clasificación a cuartos de final de chilenos o argentinos.

“El partido no se va a cerrar en esta llave inicial de 90 minutos, se debería cerrar en Buenos Aires”, indicó. “A pesar que el sistema es distinto y la U defiende con tres centrales, vamos a ver quién gana la pelota en distintos sectores de la cancha”, pronosticó.

“Independiente no ha tenido un buen inicio de año, a pesar que en el último partido con River Plate mejoraron mucho (0-0). Acá son partidos de ida y vuelta, pero siento que tanto la U como Independiente tienen chances de ganar, porque son dos muy buenos equipos”, expresó el otrora defensor azul, quien se mostró conforme del paso de su hijo, Pablo, en el elenco de Avellaneda.

“Pablito está muy contento, disfrutando su estadía en Independiente. Llegó a un plantel joven, con un buen grupo y eso lo ha hecho volver a reencantarse con el fútbol”, explicó.

“La verdad es que en la última etapa en Brasil no la pasó bien, a pesar de que tuvo un buen inicio, hizo gol y todo. Pero después prácticamente no fue tomado en cuenta. Fue por eso la salida, y acá se encontró con otra cosa”, sinceró.

“Pablo ya había jugado en Argentina, conocía el medio y encajó en un grupo donde hasta finales del primer semestre del año había andado muy bien. Alternó, jugó y hoy es una alternativa clara para (Julio) Vaccari, para entrar en el caso que cualquier jugador del mediocampo no está en óptimas condiciones”, señaló.

“Pablo me comenta que en cada entrenamiento se juega la vida para poder estar dentro de los 11 y sino, ir a la banca. Muchas veces ha entrado y ha sido solución, y se ha notado. Han entrado en los segundos tiempos, los últimos minutos y ha sido un gran aporte”, finalizó.