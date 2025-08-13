¿Vuelve Ben? Aseguran que Nicolás Córdova sorprenderá en su nómina de la selección con el regreso de Brereton a las clasificatorias

Ben Brereton volvería a ser convocado a la selección chilena para los próximos partidos de las clasificatorias frente a Brasil y Uruguay.

En al menos dos semanas más la selección chilena conocerá el nombre de la veintena de futbolistas nacionales que despedirán el proceso clasificatorio al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, uno que quedó marcado por la temprana eliminación de la Roja de la cita internacional y la renuncia de los técnicos Ricardo Gareca y Eduardo Berizzo, pero que bien podría significar el retorno de Ben Brereton a Juan Pinto Durán.

Y es que luego de ser marginado hace más de un año por Gareca, tras reemplazarlo en el primer tiempo de la derrota de la Roja ante Bolivia en el Estadio Nacional (2-1), el nombre del chileno-británico se mantuvo en el recuerdo de los hinchas y prensa especializada, que a fines de julio, y con la salida del DT argentino de la banca ya sentenciada, se encontró con las primeras declaraciones públicas de un futbolista que junto con su evidente tristeza por quedar fuera de las nóminas reafirmó su compromiso total con la divisa criolla.

¿Vuelve Ben Brereton a la Roja?

Uno que bien podría concretar en los próximos -y últimos- partidos del proceso clasificatorio, frente a Brasil y Uruguay, luego de revelarse este miércoles que el técnico interino del seleccionado, Nicolás Córdova, lo tiene en el listado de jugadores que renovarán el plantel de la Roja en el final del ciclo mundialista.

Ya eliminados de antemano del torneo internacional, en la ANFP la idea es hacer borrón y cuenta nueva de cara al próximo proceso mundialista para 2030, y junto al nombre de Córdova, las apuestas van por renovar el plantel chileno con futbolistas de hasta 31 años. Una propuesta que el propio DT chileno asume como un desafío a concretar, y que en redgol.cl aseguraron comenzará con la convocatoria del delantero de 26 años.

“Desde la ANFP aseguran que Córdova ‘lo tiene considerado a Brereton para su nómina’, pues a sus 26 años tiene una edad muy competitiva apuntando al próximo proceso. El Mundial de 2030 lo pillaría con 31 años”, informó el medio deportivo, que aseveró que su llamado a la Roja pasará primero por la evaluación de su rendimiento “en el estreno del chileno en la Championship League con el Southampton, elenco en el que fue reserva en la primera fecha y no ingresó a la cancha”.

No ser llamado a la selección fue devastador para mí, porque la gente me recibió de gran manera — Ben Brereton

Con todo, y más allá de su falta de minutos de competencia, en el sitio deportivo aseguraron que el técnico interino de la selección “entiende que a la Roja no le sobra nada como para dejarlo al margen”.

Un anhelado retorno para Brereton y los hinchas de la selección, que el propio delantero evidenció a fines del mes pasado en diálogo con el noticiario de Chilevisión, donde reconoció que “no ser nominado es devastador para mí, porque me encanta jugar para Chile”.

“A mi mamá y mi familia les encanta, es un gran honor para mí ir a jugar para Chile (…) no haber sido llamado en estos meses, obviamente es difícil, porque quiero jugar siempre para Chile, me encanta jugar para Chile, pero así es el fútbol”, aseveró.

Programación 17° fecha

Jueves 04/09: Paraguay-Ecuador (19:30 horas); Argentina-Venezuela (19:30 horas); Uruguay-Perú (19:30 horas); Colombia-Bolivia (19:30 horas); Brasil-Chile (20:30 horas).

Programación 18° fecha

Martes 09/09: Ecuador-Argentina (20:00 horas); Chile-Uruguay (20:30 horas); Bolivia-Brasil (20:30 horas); Venezuela-Colombia (20:30 horas); Perú-Paraguay (20:30 horas).