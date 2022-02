“Para polémicas en redes sociales no estoy”: Fran García-Huidobro responde a denuncia de bullying de Darwin Ruz

Francisca García-Huidobro respondió a las acusaciones que el bailarín Darwin Ruz realizó en su contra por maltrato verbal y bullying en el programa “Aquí se baila” de Canal 13.

Darwin Ruz aseguró que no volverá al programa: acusa malos tratos y bullying de parte de la jurado. 👇https://t.co/AofBfdfXUU — Publimetro (@PublimetroChile) February 9, 2022

La jurado del estelar de la señal privada salió al paso por la polémica que abrió Ruz, quien amenazó incluso con iniciar acciones legales en contra de la actriz y no regresar a participar al programa si García-Huidobro sigue siendo jurado.

“Me importa un rábano quién es Fran García-Huidobro, no me importa cuál es su currículum, ella me está denostando en pantalla, ha jugado con mi prestigio y mi carrera”, señaló el bailarín en sus redes sociales, quien acusó que los dichos de la jurado en el estelar del 13 “me está perjudicando en mis trabajos y en mi familia”.

Fran no se intimida

Las acusaciones de Ruz, que por estos días no graba en el canal por encontrarse con una licencia médica por haberse lesionado en el programa, fueron respondidas por la animadora en un breve comunicado enviado al “Me Late” de TV+, donde afirmó que ninguna denuncia la hará cambiar su forma de evaluar a los participantes del espacio televisivo.

[ “A mi no me la venden”: el mensaje de Fran García-Huidobro a Yasmín Valdés y Darwin Ruz en Aquí se Baila ]

“Me contrataron para evaluar los bailes y eso es lo que haré, incluso si él vuelve al programa, para polémicas en redes sociales no estoy”, explicó García-Huidobro.

“Que pelee solo”, cerró la actriz para dar por finalizada la polémica.

Con todo, igual en el programa de espectáculos de TV+ insistieron en que Ruz no descarta aún seguir el camino legal para zanjar el problema que ha enfrentado con la manera en que la actriz actriz lo ha evaluado en el programa.

“(Los abogados) están esperando el ok de Darwin Ruz para comenzar a tomar acciones legales en contra del programa y, particularmente, de Fran García-Huidobro. Lo que está esperando es ver el tema contractual porque no le han pagado”, afirmó el periodista Luis Sandoval, quien afirmó que el bailarín insiste en que la actriz ha “vulnerado sus derechos”.