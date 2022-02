Bailarín de “Aquí se baila” evalúa acciones legales: “Me importa un rábano quien es Fran García-Huidobro”

El bailarín de “Aquí se baila”, Darwin Ruz, nuevamente enfrenta otra polémica en el programa de Canal 13. El participante, que acompañó a Yasmín Valdés y ahora a Gianella Marengo, está fuera del espacio desde hace varios días por una lesión que sufrió. Sin embargo, el bailarín aseguró que evalúa tomar acciones legales contra la jurado Fran García-Huidobro a quien acusa de malos tratos en sus dichos y bullying en sus evaluaciones.

En el programa Me Late de TV+, Ruz se comunicó con el periodista Luis Sandoval, donde expuso cómo se ha sentido en estos días de ausencia y donde la jurado lo ha criticado en más de una ocasión.

Acciones legales en contra de Fran GH

“Estoy en shock, con mucha pena, he llorado muchísimo, estoy mal anímicamente. Me importa un rábano quien es Fran García-Huidobro, porque yo, aunque sea la primera persona en enfrentarla, lo voy a hacer porque a mí no me importa cuál es su currículum, si es la ‘Dama de hierro’, lo único que me importa es que hoy día ella me está denostando en pantalla, ha jugado con mi prestigio y mi carrera”, comentó Luis Sandoval, quien leyó las declaraciones del bailarín en pantalla.

Luego el mismo panelista comentó: “Él está súper extrañado de estos dichos que califica de bullying y de maltrato verbal constante. Incluye a Karen Connolly como parte del maltrato del jurado hacia él. Dice que Neilas Katinas ha sido bastante respetuoso, pese a que tuvo un altercado con él”, dijo.

Tras ello, Sandoval volvió a leer otro mensaje de Ruz: “Por nada del mundo voy a volver a ‘Aquí se baila’ mientras esté Fran García-Huidobro de jurado”, aseguró.

Finalmente, Sandoval afirmó que el bailarín “ha ido acumulando muchas semanas de diálogos, indirectas, maltrato del jurado. Me contaba que ha revisado las presentaciones y decía que las críticas eran demasiado ácidas para una presentación que, según él como coreógrafo, no eran tan así. Siente que hay una cizaña o algo particular con él y por eso estaría viendo tomar acciones legales”.

