“Está enfermo de la cabeza”: Mariela Sotomayor apunta a Vasco Moulian como el motivo de su despido de Zona de Estrellas

Aunque ya han pasado varios días de su inesperada y abrupta salida del panel de “Zona de Estrellas” del canal Zona Latina, la periodista de espectáculos, Mariela Sotomayor, dio cuenta de nuevos detalles respecto de su despido de la señal del cable.

Lo hizo en el portal duplos.cl, donde la comunicadora enfatizó que su -ahora- excompañero de programa, Vasco Moulian, habría propiciado su desvinculación.

Él tiene santos en la corte y claramente prefirieron quedarse con él, pero encuentro que yo no me merecía ese mal rato y esa falta de respeto. — Mariela Sotomayor

La molestia de Mariela con Vasco

“Yo creo que él no está bien, yo creo que él está muy mal de su cabeza, emocionalmente (...) el día que se suscitó esta situación fue un día en que él estaba especialmente descompensado. Desde que yo llegué ese día al canal lo sentí muy raro, casi como estas personas que de repente están medias poseídas, la mirada no es la misma, la voz no es la misma, el saludo no es el mismo”, contó Sotomayor, quien a los pocos días de un encontrón con el actor por el tema de la falsa denuncia en contra de Iván Cabrera, fue notificada de su despido.

“Ese día me encontré con un compañero que yo sentí que quería desacreditar mi trabajo, quería menoscabarme, aportillar mi trabajo, haciéndome sentir que aquí la noticia central no era la de Iván ni las acusaciones, era ‘qué actitud había tenido yo con Iván cuando habían aparecido las acusaciones’. Entonces, empezó en un tono súper pesado, muy falto de respeto”, prosiguió la experiodista de Primer Plano, que el día anterior a la polémica con Moulian había entrevistado a Cabrera en radio Agricultura y, en sus palabras, había llegado al canal con todo el material para tratar los problemas que tuvo el bailarín con la falsa acusación de su expareja, Antonella Mareco.

“Me dijo ‘tú lo hiciste bolsa, deberías pedirle perdón’. Llegó a un punto tan desagradable que yo miro a la cámara -y esto no ha salido nunca al aire- y le digo a la gente de dirección ‘¿hasta cuándo? ¿De verdad ustedes creen que es normal que yo esté aquí aguantando a una persona que me está hablando de esta forma?’ En eso baja el director y el editor y les digo ‘chiquillos, ¿ustedes no se dan cuenta que él no está bien? ¿No se dan cuenta lo peligroso que es tener a una persona en estas condiciones, hoy día descompensado, en un programa de televisión? ¿Por qué me tengo que bancar yo el mal rato y que esta persona esté aportillando mi trabajo?’”, expuso la periodista.

Como el conflicto había tenido su origen en medio de la grabación del programa, este hizo una pausa, instante en que la comunicadora tomó a su hijo y lo llevó al baño, no sin antes pedir que el regreso a las grabaciones su colega dejara de denostarla. “Ya, pero que me deje tranquila, que avancemos con el programa”, aclaró.

Como tal instrucción nunca encontró eco en Moulian, quien siguió fustigándola para que reconociera haberse sobrepasado en sus críticas previas a Cabrera antes de conocerse la verdad del caso, la periodista increpó a Moulian: “‘¿Qué pasa Vasco, estás envidioso de mí?’. Él me miraba con una cara de loco. ‘Ve la nota porque para eso te pagan, pero deja de molestarme por favor’”.

Al final de la jornada, y contrario a lo que imaginó Sotomayor, quien en otro corte se puso a llorar de impotencia, la sanción llegó solamente a ella, puesto que al día siguiente fue convocada por ejecutivos del canal para aclarar el tema con Moulian, cosa que no aceptó. “Cuando llegué al lunes siguiente me despidieron”, contó la periodista, quien reconoció haber sentido vergüenza luego de conocer la noticia de su despido.

‘¿Qué pasa Vasco, estás envidioso de mí?’. Él me miraba con una cara de loco. ‘Ve la nota porque para eso te pagan, pero deja de molestarme por favor’. — Mariela Sotomayor

“(Sentí) pena y una vergüenza por la humillación que estaba pasando, así que lo único que atiné fue a irme”, dijo.

“Él tiene santos en la corte y claramente prefirieron quedarse con él, pero encuentro que yo no me merecía ese mal rato y esa falta de respeto. Fue un ninguneo súper gratuito y siento que a lo mejor es conmigo la cosa. Me dejó una herida que todavía me duele un poco”, aseguró Sotomayor, quien después de la polémica le escribió un mensaje a Vasco.

“Le puse ‘sabes qué, lo que más me da pena es que yo de verdad te tenía cariño. La gente me decía ‘oye, ese we** loco del Vasco y no sé qué’ y yo te defendía. Deja de hacer daño, porque el daño que uno hace se devuelve y trátate tu enfermedad (...) fue una cuchillada en la espalda ver que una persona con la que tú te has portado tan bien esté tan enfermo de la cabeza”, cerró.