Fran García-Huidobro arremete contra otro bailarín: “Vaya a encadenarse a las puertas del canal…”

Francisca García-Huidobro volvió a protagonizar otra polémica en “Aquí se baila” de Canal 13 al arremeter contra otro bailarín de la competencia.

Esta vez fue el turno de David Sáez, quien junto a su pareja de baila, Francisca Cigna -conocida como Blanquita Nieves- se presentaron en el escenario con una interpretación de “Rock around the clock”, lo que no le gustó para nada a la jurado.

Por esa razón el bailarín hizo sus descargos asegurando que la actriz no valora el esfuerzo de los participantes.

“No estamos en el año 2010, estamos en el año 2022. Las cosas cambiaron, las propuestas artísticas son diferentes, el arte es diferente, la danza evoluciona. Es hora de que el jurado comience a ampliar su concepto artístico”, comenzó diciendo Sáez.

Y luego indignado, comentó que “no puede ser que perdamos porque ella quería ver algo que nosotros no queríamos mostrar”.

Ahí vino la inmediata respuesta de García-Huidobro: “las cosas no han cambiado tanto, porque los mismos del 2010 están hoy en este programa, incluida la maestra (Karen Connolly) y yo”.

“No existe el jurado imparcial, completamente objetivo, siempre nos gustan más algunas cosas que otras”, agregó.

Finalmente, la opinóloga lo invitó a tomar otro tipo de acciones con las “otras cuatro personas que quieren que me vaya”, entre ellos haciendo mención a Darwin Ruz, quien incluso evalúa tomar acciones legales.

“A mí me parece un bailarín extraordinario y se lo he dicho cada vez que lo he visto bailar (…) Lo que podría hacer es ir a encadenarse a la puerta del canal con las cuatro personas que están hace dos semanas pidiendo que me vaya, tengo la sensación de que no les va a funcionar”, cerró.

