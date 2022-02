“Me voy sin ningún problema”: duelo de eliminación de “Aquí se baila” marcó el adiós de un querido bailarín

Un eliminado por la competencia y otra inesperada baja, por lesión, marcaron anoche un nuevo capítulo de “Aquí se baila”.

Se trata del bailarín Ángel Torrez, quien en el duelo final del estelar de Canal 13 se enfrentó a Gianella Marengo y no logró convencer al jurado con su freestyle en solitario de la canción “Pégate” de Ricky Martin.

Dos nuevas bajas

“A mí me encanta bailar, y espero que a la gente le haya gustado en sus casas, estoy feliz y me voy sin ningún problema. Lo pasé muy bien”, señaló el derrotado, cuya adiós de pantalla motivó el llanto de su pareja de baile, Laura Vásquez, quien destacó el talento de Torrez y manifestó su admiración por Ángel como persona, amigo y padre.

Vivi Rodrigues dejó el programa por culpa de un desgarro. Fuente: Canal 13.

La partida de Torrez, en todo caso, no fue la única que marcó el capítulo de anoche, puesto que la brasileña Vivi Rodrigues puso punto final a su participación en el estelar al confirmar que no seguiría en el programa al no poder superar un desgarro.

“No quiero llorar porque ya he llorado mucho en televisión (...) no puedo seguir en el programa porque mi recuperación demorará dos meses”, explicó la bailarina.