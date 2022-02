Cartelera de cine: ¿Qué películas puedo ver esta semana?

De a poco la vida pandémica empieza a volver a ser como antes. Para los que tenemos nuestro pase de movilidad, ya podemos disfrutar de una película presencial. Por eso te presentamos la cartelera de cine de esta semana, para que vayas planificando tu próxima salida.

CineHoyts / Cinépolis

Muerte en el Nilo

Es una película de suspenso y misterio dirigida por Kenneth Branagh, basada en la novela de Agatha Christie de 1937. Cuenta la aventura egipcia de Hércules Poirot, quien se ocupa de la aterradora búsqueda de un asesino luego de que una luna de miel idílica se ve arruinada por una serie de muertes violentas a bordo de un glamoroso barco de vapor. El relato siniestro de un amor obsesivo y sus consecuencias fatales se desarrolla en una atmósfera épica de peligro y premoniciones, con los suficientes giros malvados como para dejar al público inquieto y desconcertado hasta el impactante desenlace.

Cásate conmigo

Kat Valdez (López) es la mitad de la pareja más sexy, mediática y musical en la Tierra, junto con el sexy cantante Bastian (Maluma, haciendo su debut en la pantalla cinematográfica). Cuando el sencillo de Kat y Bastian, “”Marry Me””, está en la cima de las listas de popularidad, ellos están a punto de casarse en medio de un concierto para sus fans, en una ceremonia que será transmitida en múltiples plataformas. El profesor de matemáticas divorciado, Charlie Gilbert (Owen Wilson) es arrastrado al concierto por su hija Lou (Chloe Coleman, Pequeñas Grandes Mentiras de HBO) y su mejor amiga (Sarah Silverman). Pero cuando Kat se entera, segundos antes de salir al escenario, que Bastian la ha engañado con su asistente, ella sale al escenario y abre su corazón a la audiencia cuestionándose sobre el amor, la lealtad y la verdad.

Luz negra

Travis Block es un agente del gobierno que acepta su oscuro pasado. Cuando descubre un complot dirigido a ciudadanos estadounidenses, Block se encuentra en la mira del director del FBI que una vez ayudó a proteger. Ahora, el agente del FBI será forzado a luchar para recuperar a su hija y su nieta.

The Beatles Get Back

El inolvidable concierto de Los Beatles en la azotea de la sede central de Apple Corps en Savile Row que tuvo lugar el 30 de enero de 1969 hace su debut en una película de 60 minutos en formato IMAX®. El concierto completo, que forma parte de la docuserie original de Peter Jackson The Beatles: Get Back fue optimizado para pantallas IMAX, remasterizado digitalmente para la calidad de imagen y sonido de The IMAX Experience® con tecnología propietaria IMAX DMR®.

Presencias siniestras

Mi-Jung es una directora de cine novata y ha estado preparando una película de terror durante los últimos 8 años. Un día, Mi-Jung se entera de una película que fue prohibida, quiere saber sobre la misma y comienza a buscarla. Su búsqueda la lleva a conocer a su director Jae-Hyun, quien advierte a Mi-Jung que se olvide de su película, pero ella ignora la advertencia. La obsesión de Mi-Jung con la película la lleva a casos extraños y horribles.

Moonfall

Una fuerza misteriosa saca a la Luna de su órbita alrededor de la Tierra y la envía a toda velocidad en un curso de colisión con el planeta tierra. Dado este cambio de orbita lunar, el mundo cae al borde de la aniquilación, en la que ocurren una serie de cambios climáticos catastróficos. Es aquí donde la NASA se enfrentará a una difícil misión de intentar salvar al planeta y la vida en él

Corazón de fuego

Georgia Nolan sueña con ser la primera mujer bombero del mundo, pero todos quieren convencerla de que esa no es una profesión para chicas. Cuando, años más tarde, un misterioso pirómano comienza a sembrar el pánico en Broadway, surgirá la oportunidad que siempre ha estado esperando. La investigación es asignada al bombero retirado Shawn, el padre de Georgia. Desesperada por ayudar a su padre y salvar su ciudad, Georgia se disfraza de chico y se une a un pequeño grupo de bomberos inadaptados que van a poner todo su corazón en detener al pirómano.

Benedetta

Basada en la polémica historia de una religiosa italiana del siglo XVII acechada por perturbadoras visiones eróticas y estigmas divinos. Benedetta súbitamente es capaz de hacer milagros, generando un impacto en la comunidad que rodea el convento donde vive

El callejón de las almas perdidas

Un buscavidas (Bradley Cooper) se compincha con una pitonisa (Cate Blanchett) para estafar a millonarios... Remake del film “El callejón de las almas perdidas” (Nightmare Alley) de 1947.

Nahuel y el libro mágico

La isla de Chiloé, rica en historia, paisaje y mitología, es el escenario de las aventuras de Nahuel, un niño que a pesar de ayudar diariamente a su padre pescador, tiene fobia al mar. El hallazgo de un libro en una vieja casona será el inicio de un doble viaje que recorrerá los misterios de la isla y sus propios miedos.

Nahuel y el libro mágico

Belle

En la vida real, Suzu es una adolescente acomplejada atrapada en su pequeño pueblo de montaña con su padre. Pero en el mundo virtual de “U”, Suzu se convierte en Belle, un icono musical con más de cinco mil millones de seguidores. Su vida tomará un giro inesperado cuando Belle conozca a Bestia, una criatura tan fascinante con aterradora.

Spencer

Biopic de Lady Di la cual se centra en la historia de un fin de semana crucial a principios de los años 90, cuando la princesa Diana, de nombre Diana Frances Spencer, decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando. El drama tiene lugar durante tres días, en una de sus últimas vacaciones de Navidad en el pueblo de Sandringham en Norfolk, Inglaterra.

Kingsman: el origen

Cuando un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia se une para desencadenar una guerra que matará a millones de personas, un hombre tendrá que luchar a contrarreloj para detenerlos. Tercera entrega de la saga ‘Kingsman’, ambientada muchos años antes de las anteriores y explicando el origen de la agencia.

Scream

Veinticinco años después de que una racha de asesinatos brutales conmocionara a la tranquila ciudad de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a apuntar a un grupo de adolescentes para resucitar secretos del pasado mortal de la ciudad. Neve Campbell (“Sidney Prescott”), Courteney Cox (“Gale Weathers”) y David Arquette (“Dewey Riley”) regresan a sus papeles icónicos en Scream junto a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown y Sonia Ammar

My Hero Academia: misión mundial de héroes

Una organización criminal conocida como Humanize pretende destruir a los poseedores de dones de todo el planeta. Para tratar de salvar a la población de las bombas especiales que han ocultado por todo el mundo se organiza una selección de héroes. Deku, Bakugo y Todoroki, que están haciendo prácticas en una oficina de héroes, también son parte de la misión desde el país de Oseon. Pero Deku se ve envuelto en un incidente y se transforma en el más perseguido de todo el país. Mientras tanto, Humanize lanza una declaración al mundo y dan un límite de dos horas. Ahora el futuro del mundo y de los héroes está en manos de los protagonistas.

Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!

En esta época decembrina, llega el nuevo capítulo de la exitosa franquicia animada de illumination, cargada de grandes sueños y espectaculares éxitos musicales. Koala Buster Moon (Benny Ibarra) y su elenco de estrellas se preparan para lanzar sobre el escenario, su actuación más extravagante y deslumbrante hasta la fecha, ¡y nada menos que, en la capital mundial del entretenimiento! Solo hay un pequeño inconveniente: primero tienen que persuadir para unirse a ellos, a la estrella de rock más solitario y huraño del mundo, el cual será interpretado en su versión en español por el legendario ícono musical Chayanne.

Spiderman: sin camino a casa

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, se revela la identidad de nuestro amigable héroe vecino, lo que pone sus responsabilidades de superhéroe en conflicto con su vida normal y pone en riesgo a quienes más le importan. Cuando solicita la ayuda del Doctor Strange para restaurar su secreto, el hechizo abre un agujero en su mundo, liberando a los villanos más poderosos que jamás hayan luchado contra un Hombre Araña en cualquier universo. Ahora, Peter tendrá que superar su mayor desafío hasta el momento, que no solo alterará para siempre su propio futuro, sino el futuro del Multiverso.

Matrix: resurrecciones

De la cineasta visionaria Lana Wachowski llega “Matrix Resurrecciones”, la tan esperada cuarta película de la innovadora franquicia que redefinió un género. La nueva película reúne a las estrellas Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los papeles icónicos que hicieron famosos, Neo y Trinity. Vuelve a la fuente. Regresa a #Matrix

La Casa Gucci

La Casa Gucci está inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana Gucci. A lo largo de tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza y en última instancia un asesinato, veremos lo que significa un nombre, lo que vale y hasta dónde llegará una familia por el control.

Encanto

ENCANTO de Walt Disney Animation Studios cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un Encanto. La magia de este Encanto ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

[ Juguetes de Luisa de 'Encanto' se agotan "más rápido" porque las niñas prefieren muñecas fuertes ]

Pasajero 666

Una joven doctora junto a su hija de 6 años viajan en un vuelo nocturno en medio de una terrible tormenta. En un avión medio vacío, y ante las inexplicables muertes de los pasajeros, ella comenzará a perder la conexión con la realidad y se verá obligada a revivir las peores pesadillas de su infancia.

La cartelera de cine semanal puede sufrir variaciones. Las películas de la cartelera de cine corresponden a los cines ubicados en la Región Metropolitana de las tres cadenas