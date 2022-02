Daniel Fuenzalida negó estar involucrado en supuesto quiebre amoroso de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton

Daniel Fuenzalida. Fuente: Me Late / TV+.

Luego de pasar unos días de vacaciones en Cancún, México, donde se encontró con otros rostros televisivos como Pamela Díaz o Helhue Sukni, el conductor de “Me Late”, Daniel Fuenzalida, retornó a sus labores en el programa de espectáculos de TV+ no sin ser protagonista de un rumor por el que sus panelistas lo pusieron entre la espada y la pared.

Ni bien empezó a presentar la edición nocturna del espacio televisivo, el animador debió salir al paso de las preguntas que tanto el periodista Sergio Rojas como su colega Mariela Sotomayor, y la actriz Antonella Ríos, le hicieron por ser el motivo de un posible quiebre amoroso entre Díaz y Jean Philippe Cretton.

La negativa de Fuenzalida

“Quiero saber algo, porque la gente me pregunta a mí a través de Instagram si Pamela terminó con Jean Philippe, y tu visita a México ha causado gran conmoción, perdona que te lo diga (...) ¿Ella está (con Cretton) o hay una ruptura?, ¿y en esa ruptura tú tienes algo que ver?”, fue el directo golpe que Rojas le dio a Fuenzalida, quien medio broma medio en serio, salió a responder.

“Yo no sé nada de Pamela Díaz en términos personales, yo voy a hablar de forma profesional. Es más, ella andaba grabando su programa ‘Díaz de Vacaciones’, andaba todo un grupo, andábamos todo un grupo”, explicó el conductor, quien inmediatamente acalló cualquier atisbo de realidad al rumor en el que se vio involucrado.

“Absolutamente nada de lo que dice la gente, ni de lo que piensas tú... es absolutamente lejano a todo rumor”, puntualizó.

“Ustedes saben que yo siempre voy con la verdad, no sé nada de eso, no sé nada de sus cosas personales, pero lo que sí sé es que Jean Philippe se estaba cambiando de casa, estaba subiendo esas historias porque estaba cansado y se está cambiando a un lugar más cerca de Pamela”, continuó el animador.

De todos modos, y pese a su aclaración, fue Antonella quien insistió en el tema, al afirmar que “yo me puse a ver las historias de Jean Philippe y no tenía cara de mucha felicidad”.

Sus cuestionamientos le permitieron a Rojas volver a la carga con el rumor del quiebre amoroso, apuntando que “la gente en redes sociales decía que mientras la Pamela estaba rememorando el baile contigo (viral de la chica tecno que Fuenzalida compartió en Instagram con Díaz y Sukni) se dice que él subía historias con cara de pocos amigos”.

Si bien no lograron mover a Fuenzalida de su versión, finalmente los tres panelistas no dejaron de lado el tema, que por estos días ha mantenido alerta a los medios de farándula ya que una vez que la modelo llegó al país de su periplo por el balneario mexicano no ha compartido ninguna instantánea junto a Cretton.