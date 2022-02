“Puede haberse equivocado”: Vasco Moulian responde a panelista que lo acusó de estar “enfermo de la cabeza”

Vasco Moulian salió anoche al paso de las críticas que su excompañera de panel en Zona de Estrellas, Mariela Sotomayor, realizó en su contra para justificar su despido del programa de espectáculos de Zona Latina.

Hace unos días, la reconocida periodista de espectáculos había asegurado en el portal duplos.cl que el actor estaba “enfermo de la cabeza” y que su alterado estado mental habría propiciado su abrupta salida del espacio de la señal privada.

La respuesta de Vasco Moulian

“Él no está bien, yo creo que él está muy mal de su cabeza, emocionalmente”, fue el comentario que abrió el debate anoche entre el conductor del espacio, Mario Velasco, y los compañeros de panel de Moulian, el argentino Joche Bibbó, y el periodista Jaime Coloma.

Le mando mi cariño y amor, la abrazo con todo mi corazón, se puede haber equivocado tal vez (...). — Vasco Moulian

“Usted es de las personas preciosas que he aprendido a conocer el año pasado”, le dijo Vasco a Velasco, quien aprovechando que su colega venía llegando al estudio después de unos días de vacaciones, le respondió con un irónico “lo mismo le decías a la Mariela Sotomayor”.

“Ya empezaste con esto del bullying”, fue la pronta respuesta del exdirector de programación de Canal 13, quien fue azuzado por Joche para aclarar la polémica con Sotomayor. “Las declaraciones de la Mariela, eh”, dijo.

Y contrario a lo que imaginaron sus compañeros de estudio, respecto a unas incendiarias declaraciones del licenciado en arte y director de teatro, Moulian optó por reconocer que su ahora excolega de programa lo había ayudado “en un momento muy importante” de su vida.

“A la Mariela yo le tengo mucho cariño, es muy loco. Me ayudó en un momento muy importante de mi vida con la movida de un hotel, me ayudó después con la movida para unos dientes, me llevó a un dentista”, adelantó antes de cerrar el capítulo con la periodista afirmando que la comunicadora pudo haberse equivocado al criticarlo en los medios.

“Yo le mando todo el cariño y el amor. Entiendo que hoy día estaba invitada a otro programa (Me Late) y me trató que yo era loco (...) le mando mi cariño y amor, la abrazo con todo mi corazón, pero se puede haber equivocado, tal vez”, cerró.