Marcela Vacarezza enciende las redes con fuerte crítica a Colegio de Profesores

La comunicadora Marcela Vacarezza causó polémica en Twitter, luego de una reflexión sobre la postura del Colegio de Profesores ante la obligatoriedad de las clases presenciales.

“Se acuerdan cuando el Colegio de Profesores pidió que se les vacunara primero y con esto cambiaron el calendario de vacunación quedando primero? Bueno…aún no quieren volver a clases”, escribió.

Se acuerdan cuando el colegio de profesores pidió que se les vacunara primero y con esto cambiaron el calendario de vacunación quedando primero? Bueno…aún no quieren volver a clases. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 17, 2022

De inmediato los usuarios de la red, comenzaron a argumentar en contra de los dichos de Vacarezza, donde el argumento mayor era la cantidad de niños por sala, en medio de la pandemia.

“Marcela. 48 alumnos por curso. Sin protocolos. Tu volverías a hacer clases? O mandarias a tus hijos? En los baños no hay ni puerta y va a haber alcohol gel. Salga de su burbuja por respeto a sus compatriotas”; Verdad que tu envías a tus hijos a un colegio con 45 alumnos por sala, con un patio del porte de 2 canchas de baby fútbol para que lo compartan 500 niños en recreo 🤡 Es malo tuitear desde la burbuja”, son algunos de los mensajes que le dejaron.

De esta forma, Vacarezza arremetió: “Para todos los profesores que salieron a agredir, dije claramente ‘colegio de profesores”' Comprobado que el no asistir a clases aumenta más aún la brecha y va en desmedro de la salud mental de los niños”.

Querida tocaya, y para todos los profesores que salieron a agredir, dije claramente “colegio de profesores”. Comprobado que el no asistir a clases aumenta más aún la brecha y va en desmedro de la salud mental de los niños. https://t.co/ESIKFIj6Zd — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 17, 2022

Marcela Vacarezza precisó que “me han puteado de lo lindo por este tuit. No dice nada que no sea verdad. Las razones por las que no quieren volver podrán compartirlas o no. Y si hablamos de empatía, mientras los colegios privados siguen en clases la brecha también sigue aumentando”.

Protocolo de regreso a clases

Lo primero que indica el Mineduc es que las clases presenciales son obligatorias en todas las fases del Plan Paso a Paso.

Por otro lado, debido al nivel de vacunación en los menores de 18 años, “se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible”.

En tanto se establece que sigue siendo obligatorio el uso de las mascarillas para los niños de 12 años y en evaluación para los mayores de 6.

¿Cuándo hay cuarentenas?

- En el caso de un estudiante contagiado o probable, dentro de un mismo curso, lo primero que se decreta es el aislamiento y cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia. En el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. El resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de covid- 19 y pueden continuar con clases presenciales.

-Cuando se registran dos casos, también hay aislamiento y cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia. En el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. El resto del curso son personas en alerta de covid-19 y pueden continuar con clases presenciales.

Gremio de enfermeros pide cancelar plan de retorno presencial a clases Foto: Referencial - Aton

- Cuando se registran 3 casos de estudiantes o párvulos confirmados o probables en un mismo curso en un lapso de 14 días, se decreta aislamiento del caso y cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese curso. La dirección del establecimiento debe avisar a la Seremi de Salud de esta situación.

-Se habla de brote cuando hay tres o más cursos con tres o más alumnos contagiados durante los últimos 14 días. Las medidas son las mismas que en el caso anterior, sin embargo, la seremi de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá medidas entre las cuales está determinar cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos o del colegio completo.