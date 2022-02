Neme y Bolocco por Izkia Siches: “No tenía ninguna obligación de explicar” su ida al Casa Costanera

Izkia Siches fue TT durante este jueves, debido a la fotografía en donde se veía de compras en al mall Casa Costanera de Vitacura.

Cientos la acusaron de inconsecuente, mientras otros la defendían con dientes y uñas.

Durante la tarde, la futura ministra del Interior, entregó una extensa explicación, en la que mostró sus compras.

La explicación de Izkia

“En las próximas semanas tengo dos matrimonios y estoy muy entusiasmada, pero después de mi embarazo, mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales, o no me entran, o no me siento cómoda”, inició Siches.

[ Se desató la guerra en redes: defienden y critican a Izkia Siches por foto comprando en Casa Costanera ]

“Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición, me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mí y para #BabyKhala”, añadió la expresidenta del Colmed.

“Por la pandemia no he ido mucho al Mall, para evitar las aglomeraciones y además, porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda, pero ahora, eso es más flexible”, continuó la futura ministra.

Siches explicó que necesitaba un vestido de fiesta y en vez de ir al Mall Plaza Egaña, recinto que aseguró frecuentar, decidió ir a Casa Costanera.

“En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levanté tempranito, y me fui a Casa Costanera, jamás imaginé que eso terminaría en una polémica. Me pareció una buena idea, ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de wawas y un H&M que está casi vacío”, relató la futura secretaria de Estado.

Asimismo, Izkia aseguró que con su nuevo cuerpo “necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro por Internet no he tenido buenas experiencias”.

“Próximamente, seré ministra del Interior, pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que vean en el Mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando”, decretó.

Neme y Diana Bolocco la defienden

Durante esta mañana en “Mucho Gusto”, José Antonio Neme y Diana Bolocco, se refirieron a las palabras de Siches.

“No le veo nada de extraño, no hay que ser persona de color para defender los derechos de las personas de color, yo nunca he escuchado a la futura ministra decir acabemos con los centros comerciales, con el libre mercado, con la libertad económica”, dijo Neme.

Agregó que “ella da una explicación y no me aparece que tenga que explicar la ropa que se compró”.

En ese momento, su compañera agregó que “ella se siente emplazada, está de más la explicación, y está en todo su derecho en hacer con su dinero lo que quiera (...) no tenía ninguna obligación de explicar”.