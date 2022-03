Iván Cabrera y su renacer tras acusaciones falsas de expolola: “A pesar de todo lo que sucedió, nunca va a haber odio ni rencor”

Iván Cabrera ha tenido meses complejos, luego de que su expareja Antonella Mareco lo acusara de violación y abuso, para luego desdecirse.

En conversación con Tiempo X, el bailarín aseguró que “principalmente, luego de todo lo que sucedió, sinceramente saco solamente cálculos positivos, para mí es un reinicio, es como si se hubiera apagado el computador y se hubiese encendido nuevamente, como una nueva oportunidad en todos los sentidos”.

Respecto a todo el escándalo, Cabrera precisó que “hay que destacar, que, a pesar de todo lo que sucedió, nunca va a haber odio ni rencor ni malos pensamientos ni nada como negativo en mi corazón”.

La acusación

Antonella Mareco, expareja de Iván Cabrera, hace unos meses lanzó fuertes acusaciones en contra del bailarín. Lo acusó de violarla, de obligarla a tener relaciones sexuales con otras personas, de drogarla y además, grabarla sin su consentimiento.

Además, precisó que le había mandado videos íntimos de Gala Caldirola, con quien Cabrera estaba emparejado en ese momento.

Sin embargo, la joven desmintió todo.

“Quería ofrecerles disculpas públicas a mi ex pareja Manuel Ivan Cabrera Salinas.nEl día que yo di mi entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez no me encontraba bien psicológicamente, estaba muy vulnerable, asumo mi responsabilidad, de mis dichos, de mis actos y de todo lo que dije” , comenzó.

“Él jamás me violó y esto lo recalco, jamás me obligó a consumir drogas, jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada. Yo soy una mujer de casi 29 años y asumo toda mi responsabilidad. Le pido perdón a mi familia principalmente, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, y por sobre todas las cosas le pido perdón a Iván, a su familia y a sus hijos que lamentablemente se vieron envueltos en todo esto”, continuó Mareco.

En el video sostiene que: “soy una mujer hecha y derecha que se equivocó, que dijo cosas que no son ciertas, mi intención nunca fue involucrar a terceras personas. Gracias por todo el apoyo que he recibido. Yo estoy con ayuda psicológica estoy sanado mi corazón, mi vida y solo quiero estar en paz con mi familia, con mis amigos, con la familia de Iván y por sobre todas las cosas con sus hijitos que lamentablemente se vieron afectados por todos mis dichos que no fueron reales”.