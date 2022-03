Las sentidas palabras de Repenning tras partida de su amiga Priscilla Vargas a Canal 13

Esta tarde se dio a conocer el gran golpazo de Canal 13, al fichar a Priscilla Vargas, para conducir el “Aquí somos Todos”.

Luego de 20 años en Mega, específicamente siendo parte del departamento de prensa y en el último tiempo al mando del noticiario matutino, la periodista se integrará a las filas de Canal 13 y su amigo y colega José Luis Repenning, tuvo sentidas palabras de despedida.

“Cómo sentirse cuando estás feliz porque tu partner se va a una gran oportunidad... pero sientes que te deja un vacío que no sabes cómo llenar. Te deseo lo mejor, Priscilla”, escribió en su cuenta de Instagram.

Repenning

La partida de Priscilla

Acerca de este nuevo escenario laboral, Vargas comenta que “para mí llegar a Canal 13 significa volver a mis inicios, porque Canal 13 fue la puerta que me permitió entrar a la televisión (hizo su práctica en la casa televisiva). Cuando yo estudié periodismo me inspiré en muchos reporteros que eran tremendos referentes en el periodismo nacional y también tuve el gusto de, apenas de salir de la universidad, trabajar con muchos de ellos. Luego me di la vuelta larga en Mega, en donde me dieron las herramientas necesarias para desarrollarme profesionalmente, y después de dos décadas vuelvo a Canal 13 para hacerme cargo de un programa que creo que tiene dos misiones. Una, informar y la segunda, ayudar. Y creo que más allá de informar para un periodista, concretar una ayuda es sumamente gratificante”.