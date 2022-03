Sergio Lagos envía tierno y motivador mensaje tras enfrentarse a Nicole en debut de “Talento Rojo”

Este lunes debutó por las pantallas de TVN la primera temporada de “Talento Rojo”, que compite directamente con “Aquí se baila”.

Pero esta guerra por el rating tiene una particularidad, porque tiene a un matrimonio compitiendo. A Nicole por un lado y Sergio Lagos por el otro.

Es así que el conductor del programa de talentos de Canal 13, dedicó una publicación en Instagram, para su esposa y el equipo de TVN.

“Esta noche no competimos. Esta noche la televisión chilena celebra. Hoy comienza la primera temporada de Talento Rojo en @tvn y esto es un motivo de fiesta. Sí, lo es. Hace varios años que no veíamos nuestra industria trabajar a toda máquina no en uno, sino en varios programas de talento y eso es muy bueno. Claro que lo es”, comenzó.

“Diversas producciones nacionales en distintos canales. Eso es sólo trabajo. Eso es querer nuestra pantalla. Es creer que más allá de las teleseries extranjeras, nuestros contenidos pueden conquistar al público una vez más. Hoy no quiero competir. Hoy quiero felicitarlos a todos. A los que debutan esta noche y los que debutarán mañana en @mega.tv y en @chilevision también. Vamos vamos vamos !!!!!! Claro que podemos reactivar la industria con cariño, trabajo y respeto entre nosotros”, sentenció.