Daniel Fuenzalida defiende a Iván Zamorano y critica a Vasco Moulian por lanzar rumor con “cero responsabilidad”

La bomba que lanzó esta semana Vasco Moulian, respecto de la supuesta separación matrimonial de Iván Zamorano y María Alberó finalmente le estalló en la cara al opinólogo de Zona de Estrellas, luego que el propio exfutbolista confirmara en sus redes sociales que dicha información era falsa al dedicarle un romántico mensaje a su esposa por su cumpleaños y posteriormente contactar al actor para pedirle en duros términos que rectificara sus dichos.

El panelista de “Zona de Estrellas”, indicó que la pareja radicada en Miami estaba separada, lo que fue descartado el...👇https://t.co/B48ynJowj6 — Publimetro (@PublimetroChile) March 3, 2022

El escandaloso comentario de Moulian no sólo provocó la airada respuesta de Zamorano, sino que provocó una oleada de críticas de rostros del espectáculo nacional, entre ellos, del animador de “Me Late”, Daniel Fuenzalida, quien en su programa evidenció su molestia con Moulian por entregar información con “cero responsabilidad”.

Yo creo que hay que ser siempre un poquito más responsable. Tirón de orejas para Vasco (Moulian) porque lanza el rumor y estalla la noticia. — Daniel Fuenzalida

El llamado de atención de Fuenzalida a Vasco

“Este es un rumor que viene hace hartos meses. A mí también me llegó, pero hay que ser súper responsable antes de tirar esta noticia al aire. Vasco, con cero responsabilidad, la tiró sin haber investigado nada. ¿Habrá llamado a Iván, a María Alberó? Cuando me llega esta noticia, yo llamé al entorno cercano de Iván y me la desmintieron absolutamente”, inició Fuenzalida, quien le aconsejó a su colega que fuera más riguroso antes de entregar información “sensible”.

“Yo creo que hay que ser siempre un poquito más responsable. Tirón de orejas para Vasco porque lanza el rumor y estalla la noticia, pero tengo entendido que Iván desmintió la información (...) cuando se trata de separaciones, cuando se trata de todo ese tipo de cosas en la farándula hay que ser bien responsable con este tipo de noticias”, aseguró.

El llamado del animador fue más allá respecto del acto de su colega televisivo, poniendo en el tapete la necesidad de ser más riguroso al abordar temas que tienen que ver con aspectos más sensibles de la vida personal de los famosos.

[ Dan por hecho que Iván Zamorano se habría separado de la argentina María Alberó ]

“Hay que reportear un poco más, Vasco debió haber llamado a Iván”, sugirió Fuenzalida, al paso que aseguró que pese a los desmentidos, finalmente “queda un daño” a la imagen de los aludidos.

[ “Mi amor eterno”: el romántico saludo de cumpleaños de Iván Zamorano a María Alberó ]

“Estas cosas de algunos rumores y que uno los amplifica a través de la televisión, se hace tanto eco y finalmente no es tal, entonces igual queda un daño. Imagina el lugar de Zamorano, cómo lo debe haber pasado y en vísperas del cumpleaños de María Alberó”, cerró.