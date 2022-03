Patricia Maldonado reconoció haberse iniciado sexualmente con un hombre 20 años mayor

Patricia Maldonado sorprendió a sus seguidores de Youtube al revelarles esta semana en el streaming “Las indomables” de su canal “La Maldito” detalles de la relación amorosa que mantuvo con un hombre 20 años mayor que ella cuando tenía 24 años.

[ “Semana de muchas reuniones”: Maldonado dijo estar cerca de cumplir su deseo de volver a la TV ]

El origen de la revelación de la exfigura de Mega se dio en el contexto de los métodos anticonceptivos que usan las mujeres para evitar los embarazos al iniciar su actividad sexual. En el caso de Maldonado, con el hombre mayor.

Sabía que mi padre no iba a aceptar una cosa así. Era otra educación, otras costumbres. — Patricia Maldonado

Los temores de Maldonado

“Yo empecé tarde, en mi época esa cuestión era terrible. Yo practiqué el vituperio (sexo) a los 24 años, con un hombre mayor. Yo decidí antes de que llegara ese momento, de cuidarme y fui a un doctor”, inició la mediática, quien, entre risas, reconoció que aquella reunión con su ginecólogo le dio mucha “vergüenza”.

La periodista asumió la conducción de “Aquí somos todos”.👇https://t.co/HefvzxVPiw — Publimetro (@PublimetroChile) March 3, 2022

“Le dije al doctor ‘Vengo con vergüenza. Parece que voy a tener sexo’. Hueo (...) yo me acuerdo de él sentado y me dice ‘a ver. ¿Por qué?’. ‘Porque estoy pololeando con un hombre, voy a cumplir 24 años y él tiene 48′ (...) ‘¡Hace rato que deberías haber tenido sexo!’, me dijo”, contó Maldonado, quien en ese tiempo recordó tenerle “pavor al embarazo”.

Participante del “Aquí se baila” pasó su convalecencia de la lesión que la dejó apartada del estelar de Canal 13 haciendo...👇https://t.co/L2y1Rq8kq0 — Publimetro (@PublimetroChile) March 3, 2022

“Sabía que mi padre no iba a aceptar una cosa así. Era otra educación, otras costumbres. El doctor me dio inyecciones y cuando fui y canté la canción nacional con las cinco estrofas y no tuve problema”, explicó, al paso que en su relato aprovechó de criticar junto a su compañera de programa, Catalina Pulido, a quienes están en contra del aborto.

“Siempre estuvo en mi mente el no embarazarme, porque yo quería hacer carrera, soñaba con hacerme conocida. Yo quería ser famosa y lo logré, me decía ‘un hijo no lo va a permitir’”, finalizó.