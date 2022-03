La sinceridad de Naya Fácil: “Por favor llévenme a Santiago, ya me he metido con todos los de acá”

Naya Fácil no para de generar reacciones por las cosas que hace, dice o escribe y hoy no fue la excepción.

La influencer está hace unos días en El Quisco y pasándolo regio con sus amigos y al parecer con otros más que amigos.

A través de sus stories, escribió: “Todavía en El Quisco, por favor llévenme a Santiago, ya me he metido con todos los de acá”.

Naya Fácil

Naya y la guerra

“No entiendo por qué la gente se preocupa tanto de esa cuestión de Ucrania, nosotros estamos al otro extremo, relájense, qué que me importa”, comenzó diciendo la influencer en una storie, hablando sobre la guerra entre ese país y Rusia.

“Yo estoy acá en Chile, mientras la huea no llegue a Chile, relájense o ¿escuchan algún ruido?”, agregó la instagramer.

“Yo me he sacrificado en todo, ni Chile ni el Gobierno me ha dado ninguna cuestión, mi economía no ha afectado nada”, sentenció.