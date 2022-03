“La televisión está tan maloliente, violenta”: Patricia Maldonado dice que su regreso a la TV será con “un matinal”

Patricia Maldonado sigue firme en sus deseos de regresar a la televisión chilena de la mano de un proyecto con el que pretende ponerle fin a sus más de dos años fuera de pantalla.

La idea mía es hacer un matinal y creo que sería fantástico hacerlo hoy día en que la televisión está tan maloliente, violenta, en que la gente necesita aire, reírse y escuchar música. — Patricia Maldonado

Hace varias semanas que la cantante viene contando a sus seguidores del canal Youtube “La Maldo” de sus negociaciones con ejecutivos de un canal nacional para darle forma al formato de programa que espera se estrene este año en la TV y esta semana, en otro capítulo de “Las indomables”, reveló los próximos pasos que pretende dar para dar el salto.

El regreso de Maldonado a la TV ya toma forma

“Nunca hay que decir no, o no vuelvo a la tele o no vuelvo a esto, porque tengo varias ideas en mi cabeza”, explicó Maldonado, quien le anticipó a su público que “tengo ganas de seguir ampliándome, creo que nosotros estamos en condiciones de ampliarnos”.

[ Patricia Maldonado reconoció haberse iniciado sexualmente con un hombre 20 años mayor ]

“Ahora estamos en una casa prefabricada, pero ya llegó el momento que con el mismo público debemos comprarnos una casa en forma simbólica”, agregó.

Panelista de “Me Late Prime” fue una de las invitadas a la celebración de la mediática, pocos días de...👇https://t.co/NFrRVYzyYk — Publimetro (@PublimetroChile) March 9, 2022

“Necesitamos tener un mejor lugar para transmitir y hacer otras cosas. La idea mía es hacer un matinal y creo que sería fantástico hacerlo hoy día en que la televisión está tan maloliente, violenta, en que la gente necesita aire, reírse y escuchar música”, insistió Maldonado, quien aseguró ya estar “en condiciones” de darle vida a su proyecto en televisión.

“Nosotros estamos en condiciones de empezar a armar esta casita, creo que llegó el momento de abrirnos”, señaló la artista, que dio cuenta del eventual formato de su programa.

“Quiero entregar un poquito de música, de cocina como una casa, que la gente vea que nosotros también hacemos cosas de casa, que nos entretenemos. Quiero hacer un matinal, me la voy a jugar”, sentenció.