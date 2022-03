“Nos merecíamos”: Manuel de Tezanos por fin pudo celebrar su matrimonio religioso con Camila Muñoz

Luego de mucho tiempo de ansiosa espera, el periodista deportivo Manuel de Tezanos Pinto y su esposa, Camila Muñoz, pudieron concretar el anhelado sueño de contraer su matrimonio religioso.

La pareja que se comprometió por el civil en julio del año pasado, concretó la esperada boda religiosa y posterior fiesta este fin de semana en una íntima ceremonia en la que participaron familiares de los novios y algunos conocidos amigos y colegas deportivos del rostro de TNT Sports, como el relator Alejandro Lorca y en periodista de ESPN y radio Agricultura, Francisco Sagredo.

La desbordante alegría de De Tezanos

La alegría de la pareja fue evidente, al punto que el propio De Tezanos Pinto no dejó detalle alguno que mostrarle a sus seguidores de redes sociales, a quienes les compartió una serie de publicaciones en sus historias de Instagram y un sentido posteo en la red social donde acumula poco menos de 200 mil seguidores.

“Hasta que llegó el día de la fiesta que nos merecíamos”, escribió el periodista, quien en las demás publicaciones mostró el vehículo clásico en el que llegó la novia a la ceremonia y algunos detalles de la ceremonia de matrimonio y los festejos de la fiesta posterior al compromiso.

Cabe destacar que el propio periodista y su esposa dieron cuenta del inicio de su relación amorosa.

“Nos conocimos por Tinder, es la mejor historia, por eso queremos contarla nosotros, porque hay gente que inventa cosas”, señaló la ahora esposa del periodista en lun.com.

“Ella me hizo match y tenía fotos de triatlón, al lado de la bici, era bonita de cara, Tinder no muestra más que eso. Y bueno, nos juntamos. La primera cita fue en un supermercado y los dos aprovechamos de comprar alimentos. Enganchamos ‘al tiro’, hablamos harto por temas de deportes”, recordó De Tezanos.

“Yo estaba hace rato en Tinder. Igual muchas veces no me creían que era yo, pasé por etapas. Yo tenía fotos en la playa, normales, como un hueón equis, nada de la tele”, reforzó el periodista.

Hasta que llegó el día de la fiesta que nos merecíamos. — Manuel de Tezanos Pinto

Su pareja, en tanto, reconoció que fue una amiga la que le aconsejó entrar a Tinder para encontrar algún prospecto de pareja, como De Tezanos, a quien dijo no conocer antes de su primera cita.

“No lo conocía porque yo estaba metida en otros mundos del deporte. Una amiga siempre me decía ‘tenís que meterte a Tinder, porque la pandemia se va a acabar en dos años y no vas a conocer a nadie’. Yo no quería nada hasta que dije bueno. Manuel me hizo súper like y nos pusimos a conversar”, finalizó la, desde ahora, feliz esposa del comentarista deportivo de TNT Sports.