“Pena por ti”: Daniela Aránguiz arremete otra vez contra Karen Bejarano por su triunfo en “El discípulo del chef”

Los coletazos de la final de “El discípulo del chef” parecen no terminar, luego que Daniela Aránguiz nuevamente publicara en sus redes sociales críticas en contra de Karen Bejarano, quien ganó el estelar de CHV, según la mediática esposa de Jorge Valdivia, por victimizarse con el público que finalmente acabó dándole el triunfo en la votación abierta por la señal privada.

Aránguiz, quien el día posterior al triunfo de Bejarano y luego de haberse quejado profundamente por el resultado, quiso bajarle el perfil a la polémica con su excompañera en Mekano, con una publicación en Instagram donde aseguró que “di lo mejor de mi en el tema culinario, me perfeccioné en esto y eso es lo que me hace feliz”, no se contuvo y volvió a criticar a la artista.

El nuevo round entre Daniela y Karen

Esto, luego del impacto mediático de sus dichos y la posterior crítica recibida tanto por Bejarano como otras figuras televisivas, como la exparticipante del programa, Perla Ilich, quien la trató de “irritable”, volvió a publicar en su red social.

Lo hizo con una reflexión en la que evidenció su molestia por la victimización de la artista.

“Las personas con éxito no viven siendo víctima. Viven al máximo, corren el riesgo y al final del día lo logrado es sin siquiera haber mostrado una lágrima para que el resto sienta pena por ti”, escribió Aránguiz en una de las historias de su Instagram, dichos que encontraron la respuesta de Karen Bejarano.

Daniela Aránguiz volvió a tratar de víctima a Karen Bejarano. Fuente: Instagram.

“Hay actitudes que te dejan las cosas muy claras”, publicó la cantante en sus historias de Instagram, en las cuales además se dejó ver festejando con amigos junto a otra publicación.

La publicación de Karen Bejarano tras los dichos de Daniela Aránguiz en redes sociales. Fuente: Instagram.

“No puedo estar más rodeada de amor. Gracias a Dios por tanto. Cosechando lo que he sembrado con paz y amor. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero cuando la gente es la tormenta, la calma no se acerca ni porsiaca. Revisemos si somos nuestra propia tormenta”, apuntó.