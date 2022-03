El trato por la monarquía: Priscilla Vargas y José Luis Repenning acuerdan hacerse campaña para ser reyes del Copihue de Oro

La amistad traspasa la pantalla y los canales, porque si bien Priscilla Vargas ya no es compañera televisiva de José Luis Repenning en Mega, tras unirse a Canal 13, ahora se hacen campaña.

Y sí, porque ambos son candidatos a rey y reina del Copihue de Oro y por Instagram, se dieron el apoyo y además se comprometieron a ser generalísimos del otro.

“Soy la generalísima de la campaña de @joserepenning parra que gane el ‘Copihue de Oro’”, escribió la conductora de “Aquí somos todos”.

Y por su parte, el conductor de Meganoticias, contestó a la propuesta de Vargas de “tú votas por mí y yo voto por ti”: ”TRATO HECHO”.

El debut de Priscilla Vargas en Canal 13

Este lunes, comenzó una nueva temporada del programa de servicios de Canal 13, “Aquí somos todos”, esta vez conducido por la experiodista de Mega y hoy debutante en la señal de Inés Matte Urrejola, Priscilla Vargas.

Vargas fue ampliamente saludada y aplaudida por los panelistas y colegas de trabajo, quienes la recibieron con entusiasmo por este nuevo desafío laboral, esta vez, en Canal 13.

“Me invitaron a ser parte de un hermoso proyecto, un proyecto desafiante. En medio de tantos cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad, es necesario hacernos cargo de esas necesidades que son urgentes, por eso tenemos que estar más cerca que nunca”, explicó Priscilla.

“No pude haber tomado una mejor decisión, no he tenido nunca una duda de la decisión que tomé”, añadió.

En el inicio de su tercera temporada, el programa abordó el aumento en las denuncias de bullyng escolar, mostrando historias de mujeres que fueron víctimas de acoso escolar y quedaron afectadas hasta el día hoy. Además, se presentó el testimonio de Américo, cuya hija también fue víctima de bullying.