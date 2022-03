“Es bien patética. ¡Deja de dar jugo!”: José Antonio Neme criticó sin filtro a Daniela Bonvallet

José Antonio Neme no tuvo ningún tipo de filtro para tratar esta mañana de “patética” a Daniela Bonvallet, luego de conocerse la pelea que protagonizó la hija de Eduardo Bonvallet con empleados de un restaurante de Ñuñoa, donde es concejala.

Fue durante la emisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega, donde el periodista se manifestó totalmente contrario a la actitud de Bonvallet, denunciada ante Carabineros por maltrato y abuso de poder en contra de un empleado del restaurante, a quien un video delató que trató de “muerto de hambre”.

¡Deja de dar jugo! ¡Ándate a tu casa! (...) me da lo mismo si es hombre o mujer, estoy hablando de la cinta y el relato del dueño del restaurante. — José Antonio Neme

La furia de Neme contra Daniela Bonvallet

“La verdad es bien patética”, apuntó el comunicador, quien en medio de la entrevista realizada al dueño del local de comida peruana, Rómulo Chávez, insistió en que la autoridad municipal tuvo una actitud deplorable con los trabajadores del restaurante luego de ser conminada a dejar de fumar dentro del recinto cerrado por los protocolos covid-19.

Las personas podemos tener un mal día, eso nos pasa, pero de ahí insultar a una persona en su dignidad, golpear a otro, sacar una cadena (...) ¡No! Hay cuatro pueblos entremedio entre el tener un mal día e insultar a una persona. — Diana Bolocco

“¡Deja de dar jugo! ¡Ándate a tu casa! (...) me da lo mismo si es hombre o mujer, estoy hablando de la cinta y el relato del dueño del restaurante, Rómulo Chávez (...) me importa nada si esto sale en los medios”, soltó el animador, visiblemente molesto ante lo que, a su juicio, fue un evidente acto de violencia verbal de la concejala.

“Las personas podemos tener un mal día, eso nos pasa, pero de ahí insultar a una persona en su dignidad, golpear a otro, sacar una cadena (...) ¡No! Hay cuatro pueblos entremedio entre el tener un mal día e insultar a una persona”, complementó Diana Bolocco, quien tampoco tuvo reparos en cuestionar a Bonvallet.

La molestia de ambos animadores no quedó ahí, puesto que tanto Neme como Bolocco dieron cuenta que una persona en estado de ebriedad, como especularon que habría estado la concejala al momento de la pelea, siempre demuestra lo que realmente piensa.

“Como decía mi abuelita, los curados siempre dicen la verdad”, insistió Neme, quien luego afirmó entender los motivos argumentados por Bonvallet para no querer hacer un contacto telefónico en directo con el matinal de Mega para dar su versión de los hechos.

“Ella dice que no está en condiciones de hablar, por razones de salud, a lo mejor, no sé. Quizás le afectó demasiado las consecuencias de esto, la viralización del video, no lo sé. Pero son explicaciones atendibles, y probablemente ella va a conversar con nosotros o con algún otro medio de comunicación durante la semana. Simplemente doy el punto de que hemos tratado de tener la otra voz para generar aquí una conversación con todos los involucrados. Lamentablemente, por una razón personal, ella hoy día no puede atender una entrevista al aire”, cerró.