Iván Cabrera se sinceró respecto de mensaje de amor que habría involucrado a Gala Caldirola

Iván Cabrera aclaró en el streaming de Canal 13 “Triángulo” sus dichos de hace una semanas atrás en el programa “Aquí se baila”, donde aseguró que “hace un tiempo atrás conocí obviamente el amor, el amor con locura”, que en un principio fue interpretado como un mensaje hacia la española Gala Caldirola, con quien terminó una incipiente relación amorosa tras la denuncia que hizo su expolola, Antonella Muñoz, por supuestos abusos sexuales del bailarín, y que posteriormente negó la propia acusadora.

Según confesión de Cabrera, en aquella oportunidad se refirió a lo dañado que quedó su estado emocional tras conocer de la falsa denuncia de Muñoz, a quien indicó como la protagonista de la reflexión que le ofreció al animador Sergio Lagos.

Cuando hice un comentario de que nunca más me iba a enamorar en la vida como me había enamorado de alguien, fue de Antonella Muñoz. No de otras personas. No me puedo enamorar de otras personas en cinco, cuatro meses. — Iván Cabrera

La aclaración de Iván Cabrera

“Aquí lo voy a decir para que no haya más especulaciones de que yo dediqué cosas y no sé qué”, afirmó el bailarín, quien tras ellos explicó que “de la persona que yo he estado más enamorado en vida, lamentablemente ha sido la persona que más dolor me causó”.

“Cuando hice un comentario de que nunca más me iba a enamorar en la vida como me había enamorado de alguien, fue de Antonella Muñoz. No de otras personas. No me puedo enamorar de otras personas en cinco, cuatro meses”, explicó, dejando claro en el programa de redes sociales de la señal privada que pese a los comentarios de varios programas de espectáculos, su dedicatoria en aquel momento nunca fue dirigida hacia la exesposa del futbolista Mauricio Isla.

“Sí, me enamoré de esta mujer (Muñoz), de la cual me tocó y me dolió lo que pasó porque es la mujer que más había amado en mi vida”, prosiguió Cabrera.

“(Con ella tuve) un amor maravilloso, lindo (...) no podía devolver a ella lo mismo (falsa denuncia), no podía devolverle maldiciones, ni cosas negativas, ni nada malo. Yo lo que le podía devolver era el amor de Dios”, recalcó el bailarín, quien relató que no quiso salir a aclarar la denuncia en los medios, ni cuando lo hizo Muñoz o cuando lo aclaró, porque quiso dejar todo en manos de la Justicia. Precisamente, porque no quería perjudicar a su ex, con quien se comunicó poco después de ser sorprendido por las acusaciones de abuso sexual que realizó la joven en su contra.

“Cuando ella me manda un mensaje diciendo que quería hablar conmigo para reivindicarse y aclarar las cosas, juro que me dieron como náuseas, no sabía qué hacer (...) se me secó la boca. Estoy comentando algo que no había comentado en ninguna parte. No sabía qué hacer”, reveló Cabrera, aún afectado por el daño que los dichos de Muñoz le causaron.

“Cuando ella me dice que sabía que había cometido un tremendo error, que sabía a final de cuentas que me había estropeado la vida y no solamente a mí, sino que a mi familia y por sobre todo a mis hijos, no le quedaba más y lo mínimo que podía hacer era reivindicarse, aunque se echara a todo el mundo encima, pero decir la verdad. Te juro que lo único que me generó a mí fue ganas de ponerme a llorar”, cerró.