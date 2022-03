Raquel Argandoña recuerda cuando amenazó a Kika Silva en Canal 13

Corrían los años mozos del matinal Bienvenidos de Canal 13, cuando Raquel Argandoña sacó las garras contra la modelo y deportista Kika Silva, haciéndole una dura amenaza por un supuesto romance que tuvo con Pangal Andrade, ex de su hija Kel Calderón.

Las malas lenguas decían que Kika Silva estaba coqueteando con Pangal Andrade, quien recién había terminado su largo pololeo con Kel Calderón. Dicho affaire era imperdonable para los códigos de Argandoña y no dejó pasar la oportunidad para refregárselo en la cara a la supuesta amiga de su hija y panelista invitada en el ex matinal.

Así lo recordó Raquel Argandoña en el programa Zona de Estrellas de Zona Latina. Esto, a raíz de la supuesta infidelidad entre Kika Silva y Benjamín Vicuña, quien actualmente está de pareja con la argentina Eli Sulichin.

Fue en ese contexto que “La Quintrala” sacó a la luz la amistad que tenía su hija con la rubia, a quien no dudó en descuerarla.

“Ella le fue infiel a su pareja (Benjamín Israel) con Pangal. Kika Silva era muy amiga de Kel Calderón, viajaban juntas. Yo la tuve muchas veces en mi casa, como una hija más”, comenzó.

“Cuando Kel termina con Pangal, éste se encontró con Kika en un programa que se llamaba Invencibles. Ella seguía siendo amiga de mi hija hasta que llega el rumor de que Pangal se estaba quedando a dormir en su casa. Kel se entera, ya habían terminado, pero ellas seguían siendo íntimas amigas. Eso es muy feo”, dijo tomando vuelo.

Pero lo que más llamó la atención, fue cuando la ex alcaldesa contó el día que amenazó a Kika en el programa Bienvenidos, rememorando su personaje de “La Quintrala”

LA AMENAZA DE LA QUINTRALA

“Ella estaba invitada en el programa, y me pareció feo, la tuve un año y medio en mi casa todos los fines de semana porque yo la consideraba una hija más. No la encaré, pero sí le dije algo… no sé cómo tienes cara para saludarme…. atrévete a entrar al estudio y esto mismo te lo digo al aire’'.

Tras la advertencia de revelar el enredo amoroso, Kika Silva optó por no entrar al estudio y realizar un despacho desde el patio del canal.

“Kika no se atrevió a entrar al set y el despacho fue desde el patio del canal y nadie entendía por qué”, finalizó Raquel sacando las garras por su hija.