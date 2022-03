Sensual Spiderman es desenmascarado y lo funan por enviar foto “hot”

Al parecer el simpático bailarín callejero Estúpido y Sensual Spiderman salió bastante picado de la araña. Esto, luego que una joven de 24 años lo funara a través de Instagram por enviarle una foto “hot”.

[ Se transformó en un verdadero superhéroe: Sensual Spiderman separa a dos sujetos peleando en el Metro ]

“El Sensual Spiderman me empezó a seguir el otro día y me empezó a hablar. Hoy me mandó una foto hot”, escribió la mujer en su red social, acompañando la denuncia con la imagen de un hombre con el torso desnudo y la máscara del Hombre Araña, la misma que tiene un su cuenta oficial @sensualspiderman.

“ La foto que me mandó no es explícita (…) pero no porque no muestre el pene significa que no sea inapropiado. Ojo ahí ”, aclaró.

Según relató la joven, el conocido bailarín comenzó a escribirle de manera amistosa, pero poco a poco fue subiendo el tono de sus comentarios, incluso, pensando que ella tenía 17 años.

Captura

“Me habló pensando que era menor de edad. Eso lo hace aún más funable y pedófilo (tiene 34 años)” , publicó en sus historias, mostrando un pantallazo con la conversación que tuvieron vía chat.

Luego de la denuncia realizada en su cuenta personal, la joven recibió decenas de mensajes e indicó que muchas personas le comentaron que “no es primera vez que lo hace”.

“Esto lo hice porque es una figura pública y siento que se aprovecha de eso y de su imagen para hacer este tipo de cosas. Muchas personas me comentaron que no es primera vez que lo hace y que además ha hecho varias cosas más que son reprochables ”, concluyó.

Captura

Tras el notorio malestar de la mujer y el cuestionamiento que le realizó por enviarle una foto sin su consentimiento, él borró todos los mensajes y la dejó de seguir en Instagram.