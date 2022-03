Las explicaciones de Sensual Spiderman tras funa por enviar foto hot: “Se la mandé porque me había dicho viejo”

Durante este miércoles, una joven de 24 años funó al bailarín callejero Sensual Spiderman, por enviarle una foto hot.

“El Sensual Spiderman me empezó a seguir el otro día y me empezó a hablar. Hoy me mandó una foto hot”, escribió la mujer en su red social, acompañando la denuncia con la imagen de un hombre con el torso desnudo y la máscara del Hombre Araña, la misma que tiene un su cuenta oficial @sensualspiderman.

“ La foto que me mandó no es explícita (…) pero no porque no muestre el pene significa que no sea inapropiado. Ojo ahí ”, aclaró.

[ Sensual Spiderman es desenmascarado y lo funan por enviar foto “hot” ]

Según relató la joven, el conocido bailarín comenzó a escribirle de manera amistosa, pero poco a poco fue subiendo el tono de sus comentarios, incluso, pensando que ella tenía 17 años.

La explicación del Sensual Spiderman

A través de la misma red social, el aludido partió agradeciendo las muestras de apoyo y además subió la conversación con la joven, explicando sus intervenciones.

“La conversación parte con Arsmate (onlyfans chileno) Le pregunté cómo le iba ya que ambos hacemos ese trabajo”, escribió.

Sensual Spiderman

Posteriormente, indica que “acá le dije cómo se le diría a cualquier hombre o mujer que representa menos edad porque, para la mayoría de las personas es agradable que se le digan incluso ella, me responde que tiene la cara de bebé”.

“Y acá le dije que tenía 34 y me trata de viejo, obvio que no me siento viejo y le envié una foro que se me ve el dorso y un poco las piernas con el fin d mostrarle que no estoy viejo y es una que la vio todo Chile porque con esas foto promocioné el only solidario”, agregó.

Spiderman

“Le respondí que se la mandé porque me había dicho viejo luego de eso le pedí disculpas onda no fue mi intención incomodarla, eliminé la foto, los últimos mensajes y me despedí”.