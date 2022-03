“Llamó a la China Suárez”: aseguran que madre de Vicuña aclaró a la actriz que “no se iba a meter” en su separación

Medios argentinos aseguraron esta semana que Isabel Luco, la madre de Benjamín Vicuña, se contactó con Eugenia “La China” Suárez para asegurarle que “no se iba a meter en nada de las cuestiones que tengan que ver con la separación” de ella con el actor “ni de los hijos” que ambos tienen.

La madre de Vicuña llamó a la China para aclararle que ella no tenía ninguna injerencia, ninguna premeditación, ni alevosía en su contra. — Rodrigo Lussich

Fue en el programa “Socios del espectáculo”, de Eltrece, donde el conductor del espacio transandino, Rodrigo Lussich, contó que una fuente cercana a las involucradas le comentó que tras conocerse mediáticamente que la madre del actor chileno había contratado a tres abogados para llevar adelante los trámites legales de la separación de la actriz con Vicuña, la progenitora del nacional tomó contacto con Suárez.

“Isabel Luco, la madre de Benjamín Vicuña llamó personalmente a Eugenia ‘China’ Suárez cuando comenzó a correr, cual reguero de pólvora, la versión de que le quería sacar la casa y de que le quería sacar plata de la cuota de alimentos de los hijos. Esa famosa historia de los petrodólares, que era la forma en que le pagarían a Suárez”, explicó Lussich, quien también cuestionó la defensa que el propio Vicuña hizo de su madre, al negar que ella manejaba todo lo relacionado a sus negocios y temas legales con Suárez.

“Eso es lo que cuenta Vicuña, respetable, pero no significa que sea cierto en un ciento por ciento”, aseveró.

La mediación de la madre de Benjamín Vicuña

Tras ello, el comunicador siguió con su relato de lo que, a su juicio, realmente pasó tras estallar la noticia de la intervención de Luco en el proceso de separación del actor y la evidente molestia con Eugenia.

“Cuando crecieron las versiones, la madre de Vicuña llamó a la China para aclararle que ella no tenía ninguna injerencia, ninguna premeditación, ni alevosía en su contra, y que no se iba a meter para nada en las cuestiones de la separación ni de sus hijos”, relató, dando a entender que la mujer sólo está pendiente del bienestar de sus dos nietos.

“Le dijo: ‘Te pido que me creas. Desmiento esto y olvídate que yo ponga una traba, complique, o dé órdenes que te perjudiquen a vos o a mis nietos’”, continuó el conductor del programa.

La polémica suscitada con la madre de Vicuña fue abordada por el actor, quien entrevistado por un reportero del programa de Eltrece afirmó que “mi vieja no tiene nada que ver con esto. Vive en otro mundo. Todo lo que dicen es mentira. No hay un juicio, ni una pugna legal”.

“Mi vieja no tiene nada que ver. Yo vivo solo desde los 16 años. No tiene injerencia en mi vida. Teniendo un hijo separado, lo único que ella quiere es tener una buena relación con su nuera, por la salud y el bienestar de los chicos. Y así es. Tienen un vínculo. Ellas hablan. Está todo perfecto”, aclaró el actor, que de todos modos no convenció con sus palabras al conductor de “Socios del espectáculo”.

“Ella, la mamá, Isabel Luco, tiene un lugar protagónico en esta historia con la China Suárez. Porque si bien él dice que ‘imponen una data que me hace quedar como un boludo, un mantenido, eso no es así, mi mamá no se mete en nada’. Él como que separa a la mamá de toda esta cuestión, y trata de poner las cosas en su lugar. Según su propia versión, que es respetable, lo que no significa que sea ciento por ciento cierta”, finalizó.