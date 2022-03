“No sé hasta donde llegaré”: Pascual Fernández reveló los motivos por los cuales borró sus tatuajes

Pascual Fernández logró fama y reconocimiento en Chile luego de su participación en el reality “Volverías con tu ex”, de Mega, y posteriormente en su relación amorosa con la chef Daniela Castro.

En sus mejores tiempos en nuestro país una de las cualidades que lo diferenció de otros chicos reality fue su amor por las mascotas y los innumerables tatuajes que ostentaba en todo su cuerpo. Una marca, la última, que esta semana dejó de lado para dar cuenta de una relevante decisión en favor su futuro bienestar.

No me cierro totalmente a la posibilidad de cambiar de piel, si lo requiere el guion. Es una putada para mi porque tengo que sacar filo a todo lo que tengo. — Pascual Fernández

En una serie de fotografías y clips publicados en su cuenta de Instagram el español dio cuenta del proceso de borrado de sus tatuajes ya que, en sus palabras, le han impedido avanzar en su carrera actoral, la cual ha visto estancada en España al no poder participar de varios casting por no encajar en lo que cada productor busca para comerciales o trabajos audiovisuales.

La petición de Pascual Fernández

“Creo que la capacidad de ser camaleónico es fundamental para un actor (...) las ganas y la motivación. Tengo muchos problemas por estar tan tatuado a la hora de pillar papeles tanto de ficción, como de publicidad, ya que son muy limitados esos papeles”, explicó Pascual, quien por ello tomó la decisión de maquillar sus tatuajes para dejar su cuerpo libre de marcas, tal como lo hizo el año pasado en un registro de video que también compartió en sus redes sociales.

“De esta manera facilito a l@s directores de casting, agencias o productoras la visión de mi personaje sin tatuajes”, prosiguió el hispano, quien ante la limitación de conseguir trabajo por culpa de sus tatuajes, reconoció que a estas alturas es capaz de hacer lo que sea posible para relanzar su carrera actoral.

“Así no me cierro totalmente a la posibilidad de cambiar de piel, si lo requiere el guion. Es una putada para mi porque tengo que sacar filo a todo lo que tengo. Tenemos que aprovechar nuestros puntos fuertes y fortalecer los débiles”, recalcó el español.

El español Pascual Fernández contó los motivos que tuvo para borrarse sus tatuajes. Fuente: Instagram.

Sobre el final de su publicación, y luego de explicar el motivo de su sorpresiva decisión a sus seguidores, Fernández asumió que para conseguir su objetivo laboral “lo que está claro es que sentado en un sofá, compadeciéndote de tu debilidad, nada se solucionará”.

“Los éxitos no llegan al que solo espera. No sé hasta donde llegaré o si lo lograré, pero que estoy disfrutando mientras, eso os lo aseguro. Así que si me queréis, compartir esto”, finalizó.