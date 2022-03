“Un gran desagrado”: Javiera Díaz de Valdés explicó porqué declarará en juicio de Nicolás López

Javiera Díaz de Valdés, una de las cuatro actrices señaladas por el periodista Rodrigo Fluxá, autor del reportaje “Los pecados de Nicolás López” en El Mercurio, como las testigos que prestarán un testimonio favorable al director chileno en el juicio en su contra iniciado esta semana por los cargos de violación reiterada, abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres, negó en sus redes sociales que vaya a declarar en favor del cineasta.

La actriz testificará a favor del cineasta durante las próximas horas.👇https://t.co/3XEmoqQZNR — Publimetro (@PublimetroChile) March 17, 2022

Tal como lo hiciera Ignacia Allamand en sus redes sociales, una de las cuatro dramaturgas nombradas en el “Mucho Gusto” de Mega por el autor del reportaje, junto a la propia Díaz de Valdés, Paz Bascuñán y Loreto Aravena, la actriz de “Verdades Ocultas” aclaró este miércoles en su cuenta oficial de Instagram que si bien estará presente en el juicio a López, lo hará porque “fui citada por la Fiscalía”.

La explicación de Díaz de Valdés

En palabras de Díaz de Valdés, que también fueron replicadas por Allamand en la red social, las especulaciones respecto de su postura favorable a López carecen de veracidad.

Algo que afirmó luego que una seguidora de la red social le preguntara si “¿es verdad que testificas a favor de Nicolás López?”.

La madre de Paz Bascuñán dijo estar “indignada” por las acusaciones de violación y abusos sexuales reiterados que enfrenta el y...👇https://t.co/IzQVSqbloP — Publimetro (@PublimetroChile) March 16, 2022

“¡Hola! Gracias por preguntar en vez de afirmar. Lo valoro mucho. La verdad es que no testifico a su favor. Me involucraron y fui citada por Fiscalía”, explicó la actriz, quien aclaró que “mi deber es contestar las preguntas que me hagan con la verdad”.

De todos modos, expuso que el trámite, dada la connotación pública que ha tomado tras la serie de reclamos y funas de usuarios de redes sociales en contra de López y las cuatro actrices, le provoca molestia.

Javiera Díaz de Valdés respondió a una seguidora el porqué deberá presentarse como testigo en juicio de Nicolás López. Fuente: Instagram.

“Para mi es un gran desagrado (...) cuando la Fiscalía te cita a declarar es ilegal no asistir”, finalizó.