Esposa del Chino Ríos deja de fumar con ayuda de audiolibro: “Ahora me da asco”

Paula Pavic, esposa de Marcelo Chino Ríos y madre de cinco retoños contó que por fin dejó de fumar, gracias a la ayuda de un audiolibro.

La influencer de 40 años fumaba más de media cajetilla diaria y hoy en día cuenta orgullosa que el solo sentir olor a tabaco le da asco.

“Comencé a escuchar el audiolibro “Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo”, de allen Carr y lo dejé. El libro plantea que hay una diferencia entre decir “estoy dejando de fumar y soy un fumador, ya no fumo. El subconciente ya sabe que no fumas, lo internaliza” , explicó a LUN.

Pero su batalla por dejar de fumar venía hace tiempo, aunque volvía a recaer.

Paula Pavic

“Probé con dispositivos electrónicos, pero vino una amiga a verme, se puso a fumar y caí otra vez. Ahí no paré” , recordó.

Actualmente, asegura que ya no hay vuelta atrás y que, incluso, superó varias pruebas con las que asegura superó el nocivo vicio.

[ Esposa de Chino Ríos no quiere que la piropeen en Instagram ]

“Siento que he pasado todas las pruebas, ahora me da asco el cigarro. El tema del gusto y el olfato es increíble, se siente todo. También siento que la piel se ve más limpia. Aparte como estoy full gimnasia veo que todo me cuesta menos”, relató contenta.

Actualmente, debido a los buenos resultados quiso compartir su experiencia con otras personas y creó un chat en la red social Telegram donde intercambian datos y apoyan a otros fumadores a lograr su objetivo.