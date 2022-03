Alberto Plaza criticó duramente publicación de Izkia Siches: “Es una auténtica bofetada a las miles de mujeres”

Ya va más de una semana desde que Izkia Siches asumió como Ministra del Interior en el nuevo gobierno de Gabriel Boric, y para hacer un resumen de sus primeros días subió un video hablando sobre su nuevo rol, el cual causó bastantes opiniones en redes sociales.

En el registro hace una leve reflexión sobre su rol como madre, en donde comenta que su pareja ha tenido que acompañarla a cumplir las labores que exige su cargo para poder cuidar de su retoña.

“Me ha tocado liderar un Ministerio exigente sin descuidar mi labor de mamá. Si bien ha sido cansador, he sentido la gratificación de trabajar por todas las personas de este país. Este trabajo recién comienza, no ha estado exento en dificultades pero también ha estado cruzado por mis roles de madre y de mujer”, sostuvo en la publicación de Twitter.

Fue una semana intensa. 😌 Me ha tocado liderar un ministerio exigente, sin descuidar mi labor de mamá. Si bien ha sido cansador, he sentido la gratificación de trabajar por todas las personas de este país. ¡Muchas gracias a quienes me han dado su apoyo y a mi equipo!❤️ #Seguimos pic.twitter.com/kU3cOeswmW — Izkia Siches Pastén (@izkia) March 18, 2022

El video causó diferentes reacciones, entre ellas la de Marcela Vacarezza, y recientemente la de Alberto Plaza, quien arremetió con todo en contra de la ministra.

“El video de Izkia desde La Moneda (que más parece comercial de Isapre), con el coche al lado, exhibiendo las ‘dificultades’ de su rol de madre, es una auténtica bofetada a las miles de mujeres que cada día deben hacer malabares para salir adelante trabajando y criando”, dijo sin filtro.

Como siempre, el artista generó diversas reacciones en la red social, algunos lo apoyaron y otros estuvieron del lado de la ministra.