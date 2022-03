Brutal troleo a Paz Bascuñán tras ganar premio Caleuche a mejor actriz protagónica

La actriz Paz Bascuñán fue duramente troleada por usuarios de redes sociales, quienes al conocer de su triunfo en los Premios Caleuche, como mejor actriz protagónica de teleseries, se volcaron a Twitter para criticar su nominación dados sus vínculos en el juicio por violación y abuso sexual en contra del director de cine Nicolás López y sus interpretaciones actorales.

Tanto en la transmisión del evento, en La Red, como en las plataformas digitales de los premios, se enfatizó en las capacidades actorales de Bascuñán para, con su interpretación de “Teresa Betancourt”, en la teleserie “Demente” de Mega, superar a las otras nominadas en la premiación. Si bien no estuvo presente en la ceremonia, su galvano fue recibido en el escenario por la actriz Marcela Medel.

Oleada de críticas a Paz Bascuñán

“El premio a Mejor Actriz Protagónica Teleseries en los ‘Premio Caleuche, Gente que se Transforma’ es para Paz Bascuñán (@pazbascuactriz) y su desgarradora interpretación de Teresa Betancourt en ‘Demente’ de @Mega”, fue la publicación que Caleuche realizó en su cuenta oficial de Instagram y que en pocos minutos se llenó de cerca de un centenar de comentarios, la mayoría de ellos, cuestionando a la actriz.

“Pero si actúa tan mal”, “¿en serio?”, “no era para ella”, “como siempre Bascuñán comprando todo para quedar bien”, “porqué siempre la Paz, que latera (...) habiendo tanta otra mujer buena”, “que vergüenza que le den un premio a alguien que defiende a un abusador de mujeres”, “se lo dieron porque realmente fue buena o por ironía”, fueron algunos de los comentarios de usuarias que rechazaron el premio entregado a la nieta del fallecido expresidente Patricio Aylwin e hija de la exministra de Educación en el Gobierno de Ricardo Lagos, Mariana Aylwin.

En su lugar, algunas usuarias se volcaron en favor de la actriz Camila Hirane, quien por un lustro fue una de las protagonistas más relevantes en la novela de Mega “Verdades Ocultas” gracias a sus interpretaciones de “Rocío Verdugo” y “Martina Benavente”.

Los cuestionamientos también llegaron a la plataforma de Twitter, donde las críticas fueron aún más violentas para la actriz.

Como los de @veritomunozf, que argumentó su crítica en la poco convincente interpretación de Bascuñán. “#CaleuchexLaRed nunca me convenció la actuación de Paz Bascuñan en Demente, no encajaba con el personaje, no tenía química con Francisco Pérez Bannen y Benjamin Vicuña se veía superior actoralmente a su lado y hasta ‘El Manguera’ (Gonzalo Valenzuela) actuaba mejor y ganó el premio. Eso es sospechoso”.

“¿Paz Bascuñán es actriz? Esa Paz Bascuñán, la que siempre hace de Paz Bascuñán, la hija de la amarilla, la amiga del acosador, la que dice y hace en la medida de lo posible como su abuelo. ¿Esa? ¿En serio? Me acabo de enterar, gracias”, fue el reclamo de @RubiaPatipelada, mientras que @zzonck amplió su reflexión al actual momento de la actuación en Chile. “El premio a la señora Paz Bascuñán refleja el ‘estado del arte’, el pulso y el nivel que estamos enfrentando en Chile”.

