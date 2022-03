“No quiero recordar”: Pamela Díaz estrena programa en Youtube con guiño a su relación con Jean Philippe Cretton

Si bien Pamela Díaz no ha dado nunca alguna declaración oficial respecto de los motivos de su ruptura sentimental con Jean Philippe Cretton, de cuando en vez realiza algún comentario de su relación con el rostro de CHV.

Algo que hizo en el estreno, por su canal oficial de Youtube, del video de su viaje a Cancún, donde recordó en varias oportunidades un momento particular de su relación con el conductor del canal privado, con quien mantuvo una relación de poco más de dos años, que recién hicieron pública después de algunos meses de total hermetismo. Precisamente tras ser descubiertos en algunas salidas al extranjero.

Como un viaje a Cancún, donde la Fiera y Cretton sufrieron un percance climático que hizo que su viaje al balneario mexicano se convirtiera en una parada especial dentro de su relación.

El recuerdo de Pamela Díaz

“Por qué siempre me pasa lo mismo? Siempre que vengo a Cancún está lloviendo”, expuso Díaz, quien en el corto clip recordó su viaje con Cretton junto a un evidente gesto de llanto y pena por la ausencia de su antiguo amor.

“He tenido otras experiencias que no quiero recordar (...) me llovió los siete días y yo dije: ¿Cómo me va a pasar lo mismo?”, insistió la animadora, quien dejó aún más en evidencia que su recuerdo iba dirigido al animador de CHV, quien desde la ruptura con Díaz ha declarado en sus redes sociales y medios de comunicación lo doloroso que ha sido el quiebre para él.

Como su más reciente entrevista en TiempoX, donde negó que la separación se haya producido por alguna “infidelidad” y que sólo la diferencia entre ambos marcó el final de una intensa relación.

“Creo que ambos estamos masticando un proceso que obviamente es doloroso, una separación es dolorosa, mediáticamente es más compleja (...) yo la adoro, encuentro que es la raja, y estoy seguro que ella tiene la misma concepción mía, y no hay ninguna mala onda”, aseguró Crettón.