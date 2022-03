Adriana Barrientos exige salida de Joche Bibbó de la TV: “Denigra a la mujeres, quiso decir que soy prostituta”

Furiosa, indignada y lamentando que en estos tiempos se sigan escuchando comentarios “despectivos” hacia las mujeres, Adriana Barrientos conversó con Publimetro para exigir la pronta salida de Joche Bibbó de la televisión , a quien acusó de “denigrar constantemente a las mujeres”.

“Con ese comentario quiso decir que soy prostituta, no sé qué le pasa a ese hombre”, reclamó la Leona.

Esto, luego que el argentino comentara en el programa Zona de Estrellas que Adriana Barrientos se ganaba la vida en la plataforma social “Onlyfans”.

“Yo no tengo cuenta en Onlyfans y tampoco tendría ningún problema en tenerla, me gustaría hacerlo de hecho, pero su comentario fue despectivo, porque fue en alusión a que me dedicaría a la prostitución”.

El comentario, lo hizo Bibbó luego que analizaran junto a Raquel Argandoña el millonario look que lució Barrientos en el festival de música Lollapalooza, vestida de pies a cabeza con la marca Gucci.

Adriana Barrientos

¿”En qué trabaja ella?, preguntó Argandoña , recibiendo la rápida respuesta del ex chico reality: “En Onlyfan”.

“Si lo hiciera estaría en todo mi derecho, porque las niñas son regias, pero él está denigrando a mis compañeras que trabajan ahí. Hoy en día no podemos permitir que traten de denigrar a las mujeres. Él hace alusión a la prostitución y esa página (Onlyfans) está lejos de eso, es una oda al cuerpo”, argumentó.

Además, recordó que el argentino “tiene un historial de comentarios despectivos”.

“Le dijo chancha negra a Dominique Gallegos, a Michelle Carvalho la trató de gorda, ahora quiso decir que soy prostituta. Él ya no puede seguir en televisión”, sentenció.