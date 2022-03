“Llegó el momento de hacer cosas nuevas”: Christian Ocaranza da sus condiciones para seguir en “Aquí se baila”

Una vez que la bailarina María Isabel Sobarzo dio cuenta de los motivos que anoche la llevaron a retirarse del programa “Aquí se baila”, no pocos supusieron que su compañero en el estelar de Canal 13, Christian Ocaranza, también daría un paso al costado y le diría adiós a su participación en dicho programa.

María Isabel Sobarzo sorprendió a todos con su anuncio en el programa de Canal 13👇https://t.co/N4biDoVJWa — Publimetro (@PublimetroChile) March 23, 2022

Una duda que el propio Ocaranza quiso dilucidar ante el jurado y el conductor del programa, Sergio Lagos, una vez que terminó su presentación junto a Sobarzo, quien avisó que no seguiría en el espacio tras confirmar que estaba embarazada.

“Para ser honesta fue una gran sorpresa para nosotros con Chris. Decidir seguir sería algo hermoso, pero a la vez una irresponsabilidad. Necesito cuidar mi salud y la de mi hijo”, afirmó la bailarina, quien agradeció la oportunidad que Canal 13 le dio de volver a la pantalla en un área que ella domina: el baile.

“El programa me ha traído de todo y me trajo una bendición que la verdad estaba esperando hace un tiempo (...) mucho tiempo ya con mi marido”, señaló.

La decisión de Ocaranza

“Ha sido difícil, es complicado seguir con otra persona. La verdad, si me preguntas, estoy cansado, pero me encanta lo que hacemos”, explicó el bailarín ante la inmediata consulta que Francisca García-Huidobro de si “¿el señor Ocaranza también se embarazó o se va a quedar?”.

Christian Ocaranza aseguró que seguirá en el programa, pero que quiere bailar ahora junto a un hombre. Fuente: Canal 13.

“Todavía no hay un plan b; a mí me encantaría, yo feliz de seguir. ¿Cómo vamos a terminar a último momento? (...) no sé si se podré encontrar una persona, a un bailarín que pudiera acompañarme. No es menor”, insistió Ocaranza.

A mí en verdad me gustaría bailar con un chico, no con una chica. Creo que llegó un momento de hacer cosas nuevas. De pronto, si se puede, yo feliz, de hecho tenemos a alguien pensado. — Christian Ocaranza

En medio de la explicación dada por el bailarín, fue que el jurado Neilas Katinas le propuso hacer dupla con Nicole Hernández, quien había competido junto al actor Emilio Edwards, una propuesta que rápidamente fue descartada por Ocaranza, ya que su deseo es ofrecer una nueva fórmula para seguir en competencia.

“A mí en verdad me gustaría bailar con un chico, no con una chica. Creo que llegó un momento de hacer cosas nuevas. De pronto, si se puede, yo feliz. De hecho, tenemos a alguien pensado”, respondió.

Panelista de Zona de Estrellas aconsejó a la influencer, quien en Lollapalooza desató variadas en...👇https://t.co/xTYJQ0EQTl — Publimetro (@PublimetroChile) March 23, 2022

La decisión final del bailarín recién se conocerá en los próximos días, puesto que este jueves se podrá ver en Canal 13 su última presentación junto a Icha Sobarzo.