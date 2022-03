¿¡Quién es este payaso!? Julio César ningunea a periodista argentino que se burló de Bárbara Figueroa

El conductor de CHV Julio César Rodríguez se mandó feroz ninguneo contra periodista argentino Eduardo Feinmann, quién se burló de Bárbara Figueroa, como supuesta nominación a la embajada de su país, tratándola de “Una Joyita”.

“Les quiero mostrar la joyita que nos va a mandar el flamante presidente Boric”, señaló en la televisión.

[ Periodista argentino aplasta designación de Bárbara Figueroa como embajadora: “Les quiero mostrar la joyita que nos va a mandar el flamante presidente Boric” ]

Antes esto, el “JC que le dicen” preguntó en su programa radial ¿¡Quién es este payaso!?, reprobando su comentario.

“No es que esté de acuerdo con la nominación de Figueroa a la embajada de Argentina, pero que vengan a opinar, sin ningún contexto, sin preguntar nada, no me parece”, ¿¡Quién es este payaso!?, partió diciendo en su programa Podría ser peor de BíoBío.

Rápidamente, los radioescuchas le preguntaron a Julio César por qué salía en defensa de la ex presidenta de la CUT , a lo que argumentó que no defendía su nominación porque “debería estar en otro cargo, acorde a su experiencia”, pero no le causó gracia que la molestaran.

Simulando un acento argentino, el animador explicó que Feinmann molestó a Figueroa porque “trabaja en Telefachos , el canal oficial de (Johannes) Kaiser”, bromeó.