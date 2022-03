Daniel Fuenzalida se postula como jurado del Festival de Viña 2023: “Me gustaría vivir esa experiencia”

Daniel Fuenzalida se unió a Pamela Díaz y en el programa de espectáculos “Me Late Prime” lanzó su candidatura para ser jurado del próximo Festival de Viña del Mar.

[ Pamela Díaz se candidatea para animar el Festival de Viña junto a Rafa Araneda: “Ya tengo listos los vestidos” ]

Si hace unos días la mediática había manifestado sus deseos de ser animadora del principal evento artístico nacional, en esta oportunidad fue el conductor radial y rostro de TV+ quien se manifestó respecto de sus deseos de “vivir la experiencia” de participar en el Festival.

¿Saben qué? Humildemente les digo a mis queridos jefes de la radio que yo debiera ser el representante. No es por hablar de presión ni nada, pero si yo no voy este año me voy a molestar mucho. — Daniel Fuenzalida

El sueño de Fuenzalida

“Nunca me había fijado que había un puesto en el Festival de Viña para alguien de la radio, me gustaría vivir la experiencia”, reconoció el animador, quien explicó a sus compañeros de panel del “Me Late Prime” que incluso ya había dado el primer paso para concretar su anhelo al reunirse con ejecutivos del consorcio radial donde trabaja.

Geraldine Neary aseguró que se excedió en sus críticas a la actriz tras ganar el Premio Caleuche, pero insistió en los...👇https://t.co/lvpHaYTQxB — Publimetro (@PublimetroChile) March 24, 2022

“Al menos que me tengan considerado”, contó Fuenzalida, quien expuso que su interés por participar del show festivalero viene de hace varios años.

“No sé si sería mayo de tal año, no sé si 2019 o 2020, y voy donde Ricardo y le digo ‘yo nunca te he pedido nada en la radio. Fíjate, yo nunca me fijé, la radio manda, el consorcio, un jurado al Festival de Viña y creo que el próximo año, al menos, me tengan considerado. Al menos me tengan en la lista, por RadioActiva, creo que la radio lo merece, además me gustaría vivir la experiencia. Nunca me he propuesto nada, pero me gustaría’. Estamos número uno en las encuestas, es un número objetivo”, contó Fuenzalida.

Autoridad municipal de Ñuñoa usó sus redes sociales para dar cuenta de los mensajes que le han llegado luego de un...👇https://t.co/t4ryODyUqR — Publimetro (@PublimetroChile) March 24, 2022

Sus deseos, en todo caso, quedaron en nada luego de la decisión de los ejecutivos de llevar a Titi García-Huidobro como parte del jurado del último Festival de Viña. “Me dijeron, no va a ser posible porque eligieron a la Titi”, prosiguió.

El animador dijo que le dio “mucha impotencia” escuchar que lo acusaran de gritarle a su pareja en y le...👇https://t.co/fRO3JMtMm0 — Publimetro (@PublimetroChile) March 24, 2022

Sin embargo, sus afirmó que sus deseos de llegar a la Quinta Vergara siguen inalterables. Más ahora que se confirmó que en 2023 se realizará dicho evento musical.

“Tengo mi solicitud elevada (...) y como salió lo del jurado y la animación, sería bueno mi paso por Viña de jurado”, recordó Fuenzalida, quien además se repostuló afirmando que además de su exitoso programa radial ahora suma buenos números con el “Me Late”.

“Le ha ido bien a ‘Me Late’, le ha ido bien al programa de radio. ¿Saben qué? Humildemente les digo a mis queridos jefes de la radio que yo debiera ser el representante. No es por hablar de presión ni nada, pero si yo no voy este año me voy a molestar mucho. Yo no quiero presionar a mis jefes, pero creo que es la oportunidad. Sí, me lo merezco”, cerró.