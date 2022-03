“No sé de dónde inventan tanto”: Tonka Tomicic descartó su llegada al “Aquí se baila”

Tonka Tomicic debió salir al paso de los rumores que algunos programas de espectáculos hicieron circular respecto de su posible regreso a las pantallas de Canal 13 en la nueva versión del “Aquí se baila”, que prepara una segunda temporada con figuras como Pamela Díaz.

La animadora y rostro emblemático de la señal de Andróniko Luksic se contactó con uno de los panelistas de “Zona de Estrellas”, el español Manu González, para ponerle paños fríos a su eventual retorno a las pantallas en el estelar de baile, que esta temporada ha sido uno de los más exitosos en la parilla programática del 13.

“A mí siempre me dijeron que le estaban preparando un estelar para el segundo semestre porque es el rostro número uno de Canal 13″, refrendó Raquel Argandoña, quien abrió las puertas de un posible retorno de Tomicic para el segundo semestre del año.

La aclaración de Tonka

Frente a ello fue que su colega de panel, González, aportó con más información acerca del futuro inmediato de la animadora en pantalla.

Según contó la animadora, serían tan novedoso el formato que dos canales se la están peleando.👇https://t.co/Ef7Ko2jTO4 — Publimetro (@PublimetroChile) March 25, 2022

“No hay nada confirmado”, aseguró el hispano, quien luego de explicar que el primer intento del canal, de acercar a la modelo a la primera temporada de la producción que conduce Sergio Lagos fracasó, insistió en que Tonka no estará presente en la nueva temporada del “Aquí se baila”.

“No hay ningún proyecto para Tonta Tomicic, la quieren tener en parrilla para el segundo semestre del año”, afirmó el periodista.

Aclaró que la decisión de irse del programa ya la había tomado previamente, por acuerdo con su doctor.👇https://t.co/vDW6fbLHRS — Publimetro (@PublimetroChile) March 25, 2022

Luego las especulaciones, fue el propio español quien dio cuenta de los dichos de la animadora, quien aclaró las dudas del panel del programa espectáculos con una serie de mensajes enviados a González.

“No sé de dónde inventan tanto”, dijo Tonka, quien descartó cualquier opción de llegar al “Aquí se baila”, abriendo las opciones de un regreso en pantalla en otro estelar que prepara la señal privada.

“Sale en los medios, lo leo, pero de verdad no lo sé. Con el canal no he hablado nada y hasta el día de hoy las cosas están como antes”, finalizó.