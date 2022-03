Fanáticos de Daddy Yankee piden revivir histórica presentación de Viña 2006

Los fanáticos de Daddy Yankee continúan haciendo especiales requerimientos para el próximo concierto que realizará el artista en nuestro país, el próximo 29 de septiembre.

Luego que surgieran iniciativas para que la venta de entradas fuera solo para mayores de 30 años, esta vez el nombre de Sergio Lagos saltó a la palestra, recordando la prendida presentación que le hizo como animador del Festival de Viña, el año 2006.

[ Los “requisitos mínimos”que causan furor en redes para comprar entradas para concierto de Daddy Yankee ]

“Aquí he soñado con la vida, aquí he jugado con la suerte, yeah yeah yeah. Aquí la maldad está prohibida. Yo no soy de ningún barrio a la deriva, yo soy de barrio, pero de barrio fino, yeah yeah yeah. Soy de barrio, pero de barrio fino”, dijo en aquella oportunidad, provocando la ovación generalizada.

Y fue el propio Lagos que salió a responder ante un video que subieron de su presentación en Tik Tok, el cual compartió en su cuenta de Instagram.

“Esto simplemente me supera. Me rindo. Nunca imaginé nada de lo que está pasando con la intro de @daddyyankee para el festival de viña 2006. Gracias a todos los evolu revolutivos !!! Y si: “En cierta forma todo es vanguardia”, escribió.

¿Será que se vuelve a repetir la histórica presentación de Daddy Yankee en Viña, con Sergio Lagos haciendo la introducción? Los fanáticos esperan que así sea.

“La mejor intro a un artista en Viña ever!”, escribió Millaray Viera.

La venta de entradas comienza el 30 de marzo.

