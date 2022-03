Psiquiatra acusado de abuso por Nicolás Poblete responde: “Nunca fui su médico tratante”

El psiquiatra, Alfredo Pemjean, mediante una declaración titulada “A quienes quieran buscar la verdad” dio su versión de los hechos luego de que el actor Nicolás Poblete lo denunciara por abusos ocurridos cuando era menor de edad.

Recordemos que solamente hace un par de días se hizo público el testimonio, en donde el actor comentaba que: “Fue un tío político, casado con la hermana de mi papá, Alfredo Pemjeam, un psiquiatra afamado en Chile, que siempre ayudó mucho a la familia. Nos hizo creer que teníamos un problema mental nosotros, para tapar su abuso”.

El escrito fue publicado por Radio Bío Bío en donde el profesional sostiene que “las acusaciones hechas por mi sobrino son extremadamente dolorosas y graves. Durante toda mi vida he actuado con rectitud y respetando la integridad de las personas, de lo que pueden dar fe quienes me conocen”.

Posteriormente, desmiente totalmente las palabras del actor diciendo que “nunca abusé de mi sobrino ni nunca fui su médico tratante. Por lo tanto, no puedo saber a ciencia cierta qué le sucedió y qué le sucede”.

“Tiene un dolor que es real, pero con una percepción equivocada, que lo lleva a errar también en lo que me atribuye”, agregó.

El médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales (UDP), cree que Poblete ya había hecho la acusación a su círculo más cercano, y que ahora solamente lo está haciendo público.

Sin embargo, “quizás por su propia salud mental y por mi honra, lo mejor es que se llegue hasta el final”, afirmó.

“Ojalá Nicolás haga la denuncia correspondiente para que sus afirmaciones sean investigadas. Por mi parte, no me escudaré en los años ya transcurridos, con la tranquilidad de no ser yo quien pudo cometer algún eventual abuso durante su infancia”, enfatizó, intentando defenderse.

Finalmente, el especialista comenta que: “Esperaré los acontecimientos que vengan con el espíritu de desear que se sepa la verdad, para lo cual me declaro absolutamente disponible. Por ahora no daré más declaraciones, por prudencia y respeto a todos los miembros de mi familia”.