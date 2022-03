“Nunca lo he hecho en público, pero me encanta bailar”: exfigura de “Rojo” se suma al “Aquí se baila”

En la primera temporada del programa cazatalentos de TVN, “Rojo: Fama contra fama”, una de las cantantes más destacadas siempre fue Carolina Soto, quien finalmente se quedó con el tercer lugar de la competencia. Y hoy, a casi dos décadas de aquel logro, la ya consolidada intérprete chilena dará un giro a sus dotes artísticas para explorar sus condiciones en el mundo de la danza.

Porque más allá de su capacidad vocal, lo que a Soto también le apasiona en el arte es el baile. Un desafío que espera superar luego de ser confirmada por Canal 13 como una de las participantes de la nueva temporada de “Aquí se baila”.

Yo hablé con los productores y les dije que quería estar en el programa. Siempre me decían ‘tranquila, todavía no, tranquila’, hasta que llegó el momento de la segunda temporada. — Carolina Soto

El deseo de Carolina

“Mi relación con la danza es de amor, es bonita. Nunca lo he hecho en público porque me da vergüenza, pero me encanta bailar”, reconoce Soto, quien en una primera instancia no había sido considerada por la producción del estelar del canal privado, pero que finalmente fue incorporada al grupo de competidores gracias al llamado que ella misma realizó a la estación de Luksic.

“Yo hablé con los productores y les dije que quería estar en el programa. Siempre me decían ‘tranquila, todavía no, tranquila’, hasta que llegó el momento de la segunda temporada”, cuenta.

Aunque mientras vivió en México pudo participar de diferentes comedias musicales donde tuvo que actuar, cantar y bailar, no se había atrevido hasta ahora a probar sus capacidades en la danza de forma competitiva. Por eso, este programa para ella será su primer gran desafío en el baile.

“Vengo a vencer mis miedos y espero dar todo lo que tenga que dar, todo lo que pueda dar y más de lo que pueda dar. No es una cosa que se me dé tan fácil, pero le voy a poner todo el empeño que le pongo siempre a todos mis proyectos. Siempre doy el 1500%, aunque no sea mi zona de confort, porque no lo es”, asegura.

Su compañero de baile en el programa será Luciano Coppelli, quien en esta primera temporada acompaña a Christell Rodríguez. Una de las participantes que ha sido gratamente destacada por el jurado del estelar.

“Mis ensayos han estado intensos, maravillosos con Luciano, que es un gran bailarín. Él tiene un talento y una disposición maravillosas. Es súper responsable, muy profesional, me tiene paciencia, nos hemos llevado súper bien. Nos une el arte, en él la danza y en mí el canto. Estoy muy agradecida de tener este partner tan bueno”, opina respecto de su acompañante, pero agrega que está esforzándose al máximo para estar a la altura de las circunstancias.

“Soy muy matea y me encanta ensayar lo más que se pueda, así que estoy ensayando todos los días sin falta. Para llegar a la perfección hay que siempre esforzarse lo más que se pueda. El nivel es heavy, hay muchos bailarines profesionales, es muy competitivo. Además, me gusta mucho el jurado y todo lo que exige, encuentro que cada uno tiene su rol bien marcado y los tres hacen una combinación muy interesante. ¡Sólo espero que me dejen hasta la final!”, pide.

De sus expectativas en el programa, donde deberá enfrentarse tanto a aficionados como a verdaderos profesionales de la danza, Soto asegura no tener miedo.

“Afortunada o lamentablemente soy muy competitiva. Sé que aquí hay algunos profesionales, y tratar de competir con ellos va a ser difícil, pero lo voy a intentar. Me parece que algunos bailan increíble, otros yo no sabía que bailaban. Aunque tú sepas que el de al lado baila muy bien, uno puede dar sorpresas también. Por eso yo siempre digo que en la cancha se ven los gallos”, finalizó.